CNTE-Oaxaca, en la mira analítica

No hay una sección del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación que haya recibido más atención en medios académicos que la 22 de Oaxaca. La S-22 también desata pasiones, tiene defensores y detractores. No obstante que al hablar de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación es difícil deshacerse de fobias y filias, intelectuales y académicos oaxaqueños realizan esfuerzos por describir, analizar e interpretar las causas y efectos del fenómeno S-22 desde perspectivas analíticas. No que sean neutros o carezcan de juicio político, pero tratan de explicar, más que de juzgar.