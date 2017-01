Mucho más importante de lo que dicen

28 de Enero de 2017

Toda la semana se la pasaron en el América diciendo que no existe ninguna crisis, que todo está tranquilo, que no hay ultimátums, que hay una gran armonía y que viven un mundo maravilloso. Mentira. Ser colero general durante una semana completa para un equipo como el América es sumamente incómodo.

Es por eso que el partido de esta noche ante el Veracruz toma una relevancia muy importante. Si ganan las Águilas, todo se tranquiliza momentáneamente, pero si no lo hacen, la crisis se volverá sumamente complicada.

Si esta noche el América no le gana al Veracruz comenzará la directiva a sondear a probables candidatos para suceder a Ricardo La Volpe. No habrá paciencia.

Y enfrente tendrán un equipo que juega con el cuchillo entre los dientes, que se está jugando la permanencia en Primera División y que tiene, como ingrediente extra, a Carlos Reinoso en el banquillo. Reinoso quiere vencer al amado rival, Reinoso quiere meter en problemas a Peláez y La Volpe.

De plantel a plantel hay una gran diferencia, pero los Tiburones no serán presa fácil. Van a pelear, van a meter, van a competir y, en una de ésas, se les presentan ocasiones para poder marcar.

Si los jugadores del América quieren a su técnico lo tendrán que demostrar en el campo y no solamente de dientes para afuera. Se tienen que matar en la cancha y demostrar por qué son uno de los planteles más ricos del futbol mexicano.

Hoy tienen que aparecer las grandes atajadas de Marchesín, las grandes coberturas de Aguilar y Goltz, la gran dinámica de William, el desequilibrio de Darwin y la definición de Oribe.

Tienen que dar un gran partido si no quieren tener días muy complicados a partir de mañana.

Por su parte, La Volpe debe plantear un partido para ganar y no para no perder. Debe volver el lavolpismo en estado puro y debe dar una exhibición convincente.

El propio La Volpe no se ve cómodo, algo no le está gustando en su paso por América, parecería que no lo está disfrutando.

Hoy no es día para inventar, la de hoy es una noche para sanar la herida y no caer en terapia intensiva.

Es un equipo con muchísima presión y hoy se la tiene que sacudir.

La noche, saliendo del estadio, puede ser un bálsamo para el americanismo y una pesadilla si las Águilas no consiguen el triunfo. Un empate no basta.

Partido con mucho morbo.

Partido en el que se juegan cosas importantes.

Partido lleno de tensión.

Partido mucho más importante de lo que dicen.

