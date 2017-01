Trump, la alternativa desconocida

17 de Enero de 2017

No hay fecha que no se cumpla, plazo que no venza ni deuda que no se pague... dice el dicho. Así que, contrario a todos los pronósticos, en menos de cien horas Donald Trump será presidente de Estados Unidos. Hay dos grandes preguntas que esto genera: ¿Por qué ganó Trump? Y, ¿cómo va a ser su Presidencia?

Para responder a la primera pregunta, resulta pertinente tomar en cuenta que, a partir de ayer, están reunidos en Suiza parte de la crema y nata de los ricos del mundo en torno al Foro Económico Mundial de Davos (WEF).

Como cada año, Oxfam publica su estudio sobre la desigualdad en el mundo para coincidir con el WEF. El año pasado fue escandaloso enterarnos por medio de este estudio que 62 millonarios en el mundo concentran la misma cantidad de riqueza que las tres mil 600 millones de personas más pobres del mundo, o sea, la mitad de la población mundial.

Sesenta y dos versus tres mil 600 millones. #SinPalabras

Bueno, pues este año la cifra es más impresionante. Ya no son 62 personas. Ahora ocho millonarios son los que tienen la misma fortuna que la suma de la mitad de la población mundial más pobre.

Ocho versus tres mil 600 millones de personas. Y, además, esos ocho son todos hombres.

El informe abre con la frase: “Es momento de que construyamos una economía que beneficie a todos y no a una minoría privilegiada”.

El informe recibe muchas críticas año con año porque indican muchas fallas metodológicas y porque, al final del día, la población mundial ha ido obteniendo una mejor calidad de vida a lo largo de los años, aun con esta desigualdad.

Pero vale la pena tomar en cuenta lo que saca Oxfam y el sentimiento que refleja, porque justamente por este tipo de enojo y frustración es que tantas personas en EU decidieron darle su voto a Donald Trump y a su promesa de “Hacer América grande otra vez”.

Ha sido tal el enojo en un Estados Unidos que ha visto caer su poder adquisitivo y crecer la desigualdad, que hubo lugares como el condado Elliot, en el estado de Kentucky, que nunca, NUNCA, desde el año en que votaron ahí por primera vez, 1872, habían votado republicano. Hasta noviembre de 2016, cuando Donald Trump le ganó a Hillary Clinton por 44 puntos porcentuales.

Trump es la alternativa desconocida por la que optaron los estadunidenses, como antes lo fue Alexis Tsipras en Grecia y como posiblemente sea Le Pen en Francia. Aunque claro que no tiene el mismo alcance un primer ministro griego o incluso un Presidente francés para el mundo, pero sobre todo para México, que el que logra el del país más poderoso del planeta.

¿Cómo será la Presidencia de Trump? Esa respuesta será motivo de mi próximo artículo, el viernes, día en que ya tendrá nuevo presidente EU.

