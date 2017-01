Sin Maquillaje

30 de Enero de 2017

LIZBETH A.

¿Marie Curie ganó uno o dos premios Nobel?

En 1903, Marie Curie fue galardonada con el Premio Nobel de Física por su trabajo con su esposo Pierre Curie “en reconocimiento a los extraordinarios servicios que han prestado por sus investigaciones conjuntas sobre los fenómenos de radiación descubiertos por el profesor Henri Becquerel” (Becquerel también recibió un Premio Nobel de Física ese año) y más tarde, en 1911, Curie recibió el único Premio Nobel de Química para ese año “en reconocimiento de sus servicios al avance de la química por el descubrimiento de los elementos radio y polonio, por el aislamiento del radio y el estudio de la naturaleza y compuestos de este elemento”.

DAVID MAICON STOLOW

(Editada por motivos de espacio y será tratada en tres partes, segunda.) Lo que no me gustó es su comentario de ¡Ya basta de corrupción!, que denota un completo desapego a un conocimiento y consciencia de la realidad humana. La corrupción, como cualquier parte de la conducta humana, sea honradez, la honestidad, la sinceridad, etcétera, es precisamente eso: humana. Y está en todas partes, puesto que “en todas partes se cuecen habas”. La diferencia es que en México somos menos hipócritas, elegantes y sofisticados, o más descarados que en Suecia, Noruega, Australia, Canadá o cualquier otro lado porque donde sea hay corrupción y nadie se entera. Dudo que alguna vez seamos un dechado de virtudes en ese aspecto, pero a pesar de eso, como México hay muy pocos otros países. Le aseguro, porque lo he experimentado y analizado por más de 40 años en otros países de los cinco continentes.

Don David, según su respetable opinión, ¿tengo un “completo desapego a un conocimiento y consciencia de la realidad humana?” y ¿“Como México hay muy pocos otros países?” Sin comentario al primero, y sí, como México hay muy pocos países. Para muestra, un botón que el Huffington Post Mexico compartió en un artículo recientemente con el “Dream Team de los 11 gobernadores acusados de corrupción”, y le pido, con su experiencia por más de 40 años en muchos “otros” países, me diga en ¿cuál ha encontrado una alineación como ésta?

PREOCUPADO

¿Qué posibilidades tengo de que me comience a fallar la vista conforme maduro?

Primero puede notarlo mientras intenta leer un menú. Casi todos los adultos tienen un problema de visión llamado presbicia, que significan problemas para ver de cerca. A menudo comienza en los 40 años. Las gafas de lectura sin receta ayudan. Los lentes magnifican las cosas y puede encontrar un par barato en su farmacia local. Si usa anteojos o lentes de contacto a distancia considere posible obtener lentes bifocales o progresivas “sin línea”.

GENARO ALBERTO U. H.

¿Cuál es el peligro mayor que corremos con el Sr. Trump?

Uno muy siniestro, su estrategia es socavar la idea misma de la verdad. Con este tipo de individuos lo único que se puede creer es lo que hacen, no lo que dicen. El problema del Presidente vecino es el enorme poder que tiene en sus manos. Le comparto que, de una forma u otra, todos conocemos gente así (yo tengo uno por lo menos en la familia política).

NOE K. C.

¿Cómo puede usted interpretar la autosegregación en nuestro país?

Es la separación de un grupo religioso o étnico, principalmente, y político del resto de la sociedad. También podría significar incapacidad para una interacción social normal y una forma de exclusión. En nuestro país lo vemos diario en interacciones de los que tienen vs: los que no, los patéticos “lords” y “ladys”, los de piel clara vs: los de piel morena, empujando a la autosegregación.