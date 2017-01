Sin Maquillaje

29 de Enero de 2017

ANA LOWE

¿No sería mejor que los presidentes escribieran sus propios discursos en lugar de contratar personas para escribirlos por ellos? Creo que siempre será más creíble escuchar algo que sale del sentimiento y mentalidad de una persona (sobre todo tan influyente), que cuando lo escuchamos leyendo algo de otro autor.

Estoy de acuerdo con usted y al mismo tiempo entiendo que contratar a alguien que escriba los discursos es un ejercicio en economía de tiempo.

RENAN PAUL V.

¿Qué pasa si el señor Trump borra uno de sus tuits?

Como Presidente no puede hacerlo, estaría en contra de la ley.

DAVID MAICON STOLOW

Raramente leo y menos comento lo que aparece en público, ya sea en papel o en redes, pero esta vez no lo puedo evitar, pues creo que un prominente líder de opinión como usted, debe hacer disponibles opiniones completas y bien formadas.

Le indica a MLF. TEMEROSA que no tenga miedo al publicar críticas al gobierno, y en eso tienes razón porque los tiempos han cambiado. Los comentarios de su lectora, seguramente son sin otro fundamento que chismes y rumores influenciados por las malditas redes sociales, que tanto daño hacen al mundo porque o son mentiras o son de alguien con intereses ocultos propios, como el mundo ya se está dando cuenta, y que pronto van a ser cortadas como los pelos de la hidra, junto con su cabeza.

Don David, usted asume que los comentaros de MLF están basados en “las malditas redes sociales”, y siempre asumir es un error de ego. Le comparto y confirmo que éstas no van a desaparecer.

MARÍA DE JESUS, ACH.

¿Cuál es la diferencia entre los tés más populares: verde, negro y oolong?

La diferencia entre las tres variedades principales de té (verde, negro, y oolong) es el proceso usado para hacerlas. El té negro es expuesto al aire o fermentado, lo que oscurece las hojas y les da sabor. El té verde se hace por la calefacción o vapor rápido a las hojas. Las hojas de té oolong están parcialmente fermentadas.

FERNANDO M. V.

¿Qué me puede recomendar para hacer amigos?

Compórtese como un Golden retriever. Entusiasta y poco consciente. Sea como el perro más amistoso del mundo y no se preocupe por nada más. Si le da la pelota de tenis (oferta de amistad) a alguien y éste no la recoge (la rechaza) busque a alguien más. No internalice el rechazo.

ANA KAREN PASOS Y.

Tuve la oportunidad de estar en Times Square para la caída de la bola de cristal este pasado fin de año, pero me sorprendió que entre la gran cantidad de controles, accesos y demás preparativos no hubieran puesto de esos toilets portátiles, ¿o será que no los supe buscar?

No, en efecto, usted no los encontró porque no los hay por motivos de seguridad. Se habrá dado cuenta de que tampoco hay entre el público asistente nada de alcohol, ya que beber públicamente es ilegal en la ciudad de Nueva York. La policía confisca el alcohol. Y en el tema, tampoco hay vendedores de alimentos y bebidas con licencia en Times Square y si desea beber o comer debe acudir a un restaurante.

SOFíA MARTíNEZ L.

¿No cree que las marchas son una pérdida de tiempo?

No estoy de acuerdo. La gente tiene que sentir que está haciendo algo, no solamente teclear su descontento en FB. El reto es que este esfuerzo quede vivo para futuras acciones.