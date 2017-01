Sin Maquillaje

25 de Enero de 2017

SERVANDO AGUILAR C.

¿Cuál es el retrato más antiguo?

Asumo, siempre un peligro, que su pregunta no es cuál es la fotografía más antigua. De esta forma, le comparto que el retrato más antiguo conocido es el de una mujer en una talla de marfil de aproximadamente 26,000 años, descubierta en República Checa. Los arqueólogos confían en que la talla de marfil es el retrato, a diferencia de una talla de una persona indeterminada o deidad, porque tiene características absolutamente individuales. Éstas incluyen un ojo maravillosamente grabado, mientras el párpado se le viene encima y deja apenas una raya en el otro ojo junto con un hoyuelo en la barbilla.

LUIS FERNANDO VALLES C.

¿Cuántas veces se ha nominado a Meryl Streep al Oscar?

20 veces, considerando la de este año, y ha ganado tres.

EVELYN MARTÍNEZ D. B.

¿Se puede medir el azul del cielo?

Cuántas veces comentamos qué tan azul es el cielo, pero pocas podemos calificarlo. El cianómetro nos ayuda a eso, y fue inventado en el siglo XVIII por el científico suizo Horace-Bénédict de Saussure con un propósito evanescente: medir el azul del cielo.

ALAN CH.

¿Hay alguna razón, aparte de estar en buena condición física, para ir al gimnasio?

Hay tres razones: estar en buenas condiciones físicas, verse bien y entrenarse con un objetivo específico en mente (un maratón, escalar una montaña, etcétera. La primera y la tercera son razonables y tienen sentido, la segunda, hmm…

PERSONAL

Sé que usted pasó por la muerte de su padre (Q.E.P.D.), y quisiera pedirle su opinión acerca de la muerte asistida. Por favor, no mencione mi nombre, ya que es un tema de mucha disputa en la familia.

No se sabe cuándo llegará la muerte. Podría ser unos meses o unos pocos años. Con toda honestidad, esa parte realmente no me asusta ni dedico tiempo o energía en eso. Lo que me asusta, sin embargo, es la fuerte probabilidad de que pase mis últimos días siendo incapaz de hacer las cosas normales que hacen la vida agradable, perdiendo mi autonomía y dignidad; apenas sobrevivir con dolor intenso, entrando y saliendo de una niebla inducida por la morfina, mientras mis seres queridos toman turnos en un reloj de la muerte. No es así como quiero morir, y no creo que nadie. Aquellos líderes morales y políticos, familiares sin criterio, no son apologistas.

ARTURO SALINAs

He escuchado que el mensaje de despedida del presidente Obama fue memorable. ¿Quién(es) le escribe(n) sus mensajes y discursos?

Jonathan E. “Jon” Favreau es el director anterior de la escritura de discursos para Barack Obama. En la universidad, acumuló una variedad de honores escolares. Participó y dirigió numerosos programas comunitarios y cívicos. Después de la graduación, se fue a trabajar para la campaña presidencial de John Kerry, en 2004. Ha colaborado para recoger noticias de la radio de la charla para la campaña, y fue promovido eventualmente para al papel de subdirector de Escritura de Discursos. Mientras trabajaba para Kerry conoció a Obama. en 2005. El director de Comunicaciones de Barack, Robert Gibbs, recomendó a Favreau como un excelente redactor de discursos. Favreau fue contratado como redactor de discursos de Obama poco después de la elección de éste al Senado de Estados Unidos. Obama y Favreau se acercaron, y el primero se ha referido al segundo como su “lector mental”. Él siguió la campaña electoral con Obama durante su exitosa contienda presidencial. En 2009, fue nombrado miembro del personal de la Casa Blanca como director de Redacción de Discursos.