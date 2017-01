Sin Maquillaje

19 de Enero de 2017

CONSERVADORES Y LIBERALES

¿Cuál es la mayor diferencia entre los conservadores y los liberales?

Los liberales creen que los conservadores no tiene ni inteligencia ni habilidad ni ganas de entender los temas más allá del blanco y negro.

VALERIA N.

¿Cuál era un requisito para ser aeromoza y ahora ya no lo es?

Se pedía que las aspirantes tuvieran un grado de enfermera que, se decía, ayudaría a calmar los nervios de los primeros pasajeros comerciales.

GERARDO A.

Vivo en Los Ángeles y voy a pasar unos días en México ¿qué hotel pequeño de boutique de lujo me recomienda? Bueno, seguro y céntrico.

Me dicen que el Boutique Condesa cubre sus necesidades.

curioso

¿Hay tal cosa como muñecas o muñecos gay?

Curioso, el primero se llamó Gay Bob y salió a la venta por allá de 1975, en Estados Unidos.

JULIO CÉSAR T.

Durante la II Guerra Mundial, ¿hubo alguna invasión alemana a nuestro continente?

Sí, con saboteadores, no soldados. En 1942, ocho saboteadores llegaron a Nueva York y Florida con el propósito de atacar plantas hidroeléctricas, una planta química y de cerrar el transporte en el río Ohio, y, en particular atacar la industria ferroviaria. No tuvieron mucho éxito y dos de ellos fueron capturados, más bien se rindieron inmediatamente y pidieron asilo.

“N”

¿Qué es lo que preocupa más ahora a los grandes economistas? ¿Será el efecto Trump?

No, por ejemplo, el Foro Económico Mundial dice que el temor a los desastres del cambio climático supera las preocupaciones sobre los mercados financieros.

VALERIA PÉREZ T.

¿Cuánto tiempo tarda la comida en llegar al estómago?

Al tragar los alimentos, éstos pasan inmediatamente de la boca al esófago. Es un tubo elástico, de aproximadamente entre 20 y 25 centímetos de largo que conecta la parte posterior de la garganta al estómago. Es estrecha, pero los músculos de sus paredes lentamente exprimen o empujan los alimentos hacia abajo. Esto se llama peristalsis. Normalmente, sólo toma un par de segundos por cada bocado. Por cierto, en este tema (por salud para no atragantarse y comer con control, además de por modales) no se meta un bocado a la boca, si no hasta que haya pasado el otro.

MAURILIO M. V.

¿Es el dormir muy poco y con ansiedad un signo de depresión?

Sí, pero también lo es dormir demasiado.

FRANCISCO VILLA G.

¿Para qué sirve el páncreas?

El páncreas hace dos cosas principales. Produce fluidos que contienen enzimas que descomponen los nutrientes en las grasas y proteínas del alimento, para que su cuerpo pueda usarlas. Y produce la insulina para equilibrar sus niveles de azúcar en la sangre. Todo en el cuerpo tiene una función.

MALCOLM G.

¿El Hombre Araña tiene que ser blanco, gringo?

No, en realidad la compañía Marvel, dueña del personaje, ha estipulado que aun cuando el artista que lo personifica tiene que ser un hombre caucásico, puede ser de cualquier etnicidad y orientación sexual.