Sin Maquillaje

17 de Enero de 2017

ÁNGEL GABRIEL ANG.

¿Qué me recomienda contra la caída del cabello?

Acompañándolo en este viaje, le comparto que la caída del cabello es primordialmente hereditaria, a esas alturas en su vida ya no hay remedio, pero puede minimizarla con estas estrategias: lo primero es tratar de detener y estabilizar la pérdida de cabello con esta fórmula recomendada y que es una combinación de los siguientes productos: un miligramo de Finasteride (Propecia) y una aplicación tópica de Minoxidil (Rogaine), con el uso ocasional de Nizoral, prescrito por su médico. Por otro lado, se recomienda que no se vea la cabeza al espejo constantemente, no se fije en la coladera de la regadera ni en la almohada y procure usar sombrero. Protegerá su cabeza de los elementos naturales. También déjese crecer el pelo que tenga, con algo se puede trabajar, dicen los peluqueros. Lo que no veo que suceda es el regreso de pelucas, ¡se ven fatales!

KIKE MANDUJANO FLORES

Tengo tres preguntas para usted. 1.¿Hay delincuentes que marcan con glifos nuestras casas para robarlas, como se menciona en internet? 2. ¿Es mejor comer cinco veces al día en lugar de tres? 3. ¿Qué gobierno mexicano ha sido el mejor?

Le respondo por orden. 1. Sí. 2. Sin duda es mejor comer cinco veces, vigilando las porciones. 3. Se dice que el de Ernesto Zedillo.

MAURILIO M.

¿Qué prefiere un perro, alabanza o comida?

La primera, al igual que los humanos, es menos común y difícil de comprar (la segunda, también para los humanos).

ROBERTO PÉREZ

¿No deberían los jugadores de futbol soccer usar un tipo de casco como los del futbol americano? ¿No hacen daño a la cabeza los constantes cabezazos a la pelota y a los otros jugadores?

Definitivamente que sí. Se ha comprobado, en el caso del futbol, que dirigir un balón puede reducir su memoria durante 24 horas. Estudios recientes indican que el problema, aparte del golpe en la cabeza, es también en qué forma se recibe y el efecto colateral en el cerebro. Será una decisión complicada, pero al final, sí, se debería proteger la cabeza con casco, también limitar su uso en las ligas en las que juegan pequeñas y en las juveniles.

DANIEL ÁNGEL PORTES F.

En realidad, ¿a qué distancia se encuentran Rusia y Estados Unidos, si se mide por Alaska?

Gracias a la proximidad de las Islas Diómedes, situadas en el centro del estrecho de Bering, Rusia y Estados Unidos están a sólo cuatro kilómetros de distancia en su punto más cercano; la isla Diómedes Mayor es propiedad de Rusia, y su isla compañera, la Diómedes Menor, es propiedad de Estados Unidos.

LIZZY R.

¿Qué es más importante, el conocimiento o el pensamiento?

La filosofía puede enseñar a los niños lo que la tecnología no puede. El pensamiento flexible será clave en un futuro dominado por la inteligencia artificial. Inteligencia cristalizada es a lo que aspiramos tener con la edad, conocimientos y experiencia.

ANAÍS H.

¿Qué tanto ejercicio es necesario para mantenerse en forma y con buena salud?

Los expertos —y los no tan expertos, como su servidor— coincidimos en que algo, lo que sea, es mejor que nada.

LUZ MARY N.

¿Qué es lo más nefasto de internet?

Que no se pudo autorregular como se esperaba y que cayó en manos de los publicistas, de todo tipo.