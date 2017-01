Sin maquillaje

15 de Enero de 2017

DUDOSA

Tengo un departamento en venta y el avalúo tiene cuatro meses de haberse realizado. Con todos los incrementos que se han dado en los precios, ¿me podría informar si puedo aumentar el precio del inmueble y en qué proporción?

Avalúo preTrump vs. avalúo postTrump. Si tiene tiempo, espere un poco, pues los mercados se atendrán a los aumentos a los combustibles (vienen más) y su resaca.

SERGIO NAUN B.

¿Qué piensa usted de los logos en la ropa?

Aborrecibles, en especial los de ahora de Polo, en los que el caballo está más grande que la camiseta. Hubo un tiempo que esa marca me gustaba, cuando el logo era pequeño y discreto, pero ya se pasaron de tueste. Si le interesa una sugerencia, busque la marca Daniel Cremieux. Si desea mejorar el aspecto general de su atuendo casual, unos zapatos del mismo tema, de piel, le ayudarán mucho.

SANTIAGO M.

¿Hay algún alimento o tipo de alimento que ayude

a mejorar cómo me siento, un ejemplo, a reducir

el estrés?

Un estudio reciente encontró que las personas que consumen mucho aceite de oliva tienen menos probabilidades de estar deprimidas. El salmón y las nueces son buenas fuentes de ácidos grasos Omega-3, algunos estudios señalan que estos ácidos grasos esenciales podrían tener propiedades para aumentar el estado de ánimo. Algunas investigaciones también indican que comer alimentos ricos en calorías, que normalmente alcanzamos durante tiempos de estrés o ansiedad, pueden ser un tipo de “recompensa natural” que reduzca las respuestas al estrés.

SANDRA F.

¿Ayuda el zinc a prevenir la gripa?

Algunos estudios muestran que ayuda a combatir los virus como la gripa. Dicen que el mineral impide que ciertas proteínas se formen antes de que los virus de la gripa puedan usarlas para reproducirse. Mientras que el zinc no parece prevenir los resfriados, puede ayudar a acortar su duración y disminuir la gravedad si se toma en las 24 horas de los primeros síntomas. La agencia reguladora en Estados Unidos (FDA) dice que no deben usarse productos nasales de zinc para los resfriados, algunas personas dicen que sufrieron una pérdida permanente del olfato.

AXEL RAMOS P.

¿Cuál será el problema con esto de la automatización en toda la industria de la manufactura?

Que las riquezas que esto produzca no lleguen a los desplazados.

JESÚS ÁNGEL M.

¿Cuál puede ser un hobby productivo?

¿Qué tal la artesanía? Haciendo simples lámparas, cepillos de afeitar, cajas de recuerdo, portátiles de cuero, cuchillos, lo que le atraiga puede ser productivo y altamente satisfactorio.

EVELIN B.

¿Cómo define un atracón?

¿Un gran robo? No, lo siento, éste es considerado como un trastorno alimenticio que no es lo mismo que comer ocasionalmente. Mucha gente come demasiado de vez en cuando. ¿Quién no ha tenido dolor de estómago después de una gran comida? Las personas con este trastorno alimenticio se sienten obligados a hacerlo sobre una base regular, al menos una vez a la semana, durante un periodo de tres meses o más. Tiempo de ir al médico. Confieso que he pasado por esto, una o dos veces al año, cuando me encuentro una bolsa de Arnoldis y me los acabo en una sentada viendo

alguna película en la televisión. No es lo mismo que si hiciera esto una vez al mes.