Sin Maquillaje

14 de Enero de 2017

AA

¿Por qué se sigue optando en decir que la adicción no es una enfermedad?

La noción de la adicción como una enfermedad, más que como una opción o como un simple mal hábito, se ha convertido en corriente principal aceptada. De acuerdo con el doctor Marc Lewis, esto ha ocasionado que el estigma sea peor, en lugar de mejor, que la recuperación sea más difícil, y no coincide con la evidencia. La opinión médica es que deberíamos tratarla como un hábito adquirido por elección, sólo de un tipo particularmente pernicioso. Nadie se contagia del alcoholismo.

TOMA TODO

¿Qué familias dominan la Banca Mundial, incluso la Fed? ¿Qué personas dominan los medios de comunicación tradicionales, internet y redes sociales... judíos todos? ¿El Club Bildelberg, será conspiración judía o es mi imaginación? Por último, Churchill sabía perfectamente que los judíos dominaban la economía rusa, antes de la Revolución de 1917, cuando surge el término bolchevique; de ahí el artículo que usted menciona. Al finalizar la Segunda Guerra Mundial, gracias a Churchill, los judíos regresaron a su territorio, hoy Israel, que abandonaron hace más de dos mil años y que fue poblado por los palestinos. Con lo que surgió otro Problema... judíos vs. árabes. ¿Parte de la Conspiración?... ¿Chi lo sa?

Don Toma Todo, es su imaginación.

PASIÓN

¿Cómo se dividen los consumidores de bebidas alcohólicas en cuánto a la cantidad que beben?

Se calcula que 50% de cuanta bebida alcohólica se consume lo hace 6% de los bebedores.

ADOLFO GUZMÁN

Tengo una duda sobre las manzanas y cebollas: Hace poco, leyendo casualmente una publicación sobre los componentes de la manzana (aparte de vitaminas y demás), leí que contiene ácido sulfúrico (H2SO4); aunque obviamente, si así es el caso, debe ser en pequeñísimas cantidades y diluido, pero una manzana no tiene nada de irritante, según yo, ya que este ácido es muy corrosivo. ¿No habrá estado equivocada esta aseveración que leí, me puede corroborar esto, por favor? Y sobre las cebollas supe, si mal no recuerdo, que ¿también contienen éste ácido, ó solamente azufre (S), en forma mineral?

Don Adolfo, le voy a compartir un paralelo y es el de algunas curas que se ofrecen en el mercado con base en extractos de hiebas y demás. Las cantidades que contienen son tan pequeñas que no tienen ningún efecto discernible en nuestra salud. No se preocupe por las manzanas y cebollas; manténgase escéptico si alguna dama le ofrece una fresca porque si la toma, sí podría acarrearle consecuencias.

CUIDADO

¿Hay alguna forma segura de llevar una taza o vaso con líquido muy caliente?

Está comprobado que sosteniendo su taza de café desde arriba como si tuviera una garra es la mejor manera de evitar que se derrame.

RAÚL SERRANO

¿Cómo se rasuraba antes?

El afeitado, como lo conocemos hoy día, no fue posible antes del descubrimiento de los metales. En tiempos tempranos, los hombres arrancaron sus cabellos faciales, los arqueólogos han descubierto antiguas “pinzas” hechas de conchas o huesos con bisagras, o usaban piedra pómez. De hecho, milenios antes de que se pensara en la palabra “metrosexual”, los métodos depilatorios con cera y azúcar eran utilizados por hombres y mujeres. El método “sugaring”, por cierto, implica aplicar una pasta pegajosa de azúcar o miel a la piel, luego arrancar el pelo.