Sin Maquillaje

13 de Enero de 2017

EDUARDO TEYEZ OCHOA

¿Por qué el gobierno mexicano ha agarrado al señor Trump como pretexto para darle de fregadazos al peso mexicano con relación al dólar?, ¿quién paga los $21.52 por cada dólar de la inversión que hacen los americanos?, ¿si empezáramos de cero y nos trajeran un dólar, de donde sacaremos los 21.52 en moneda nacional?, ¿es esto fortalecer el peso, como dice don Agustín?

La demanda por dólares es alta, ya que este país se recuperó de la recesión que heredó el presidente Obama. De tal forma, no es tanto que el peso se haya debilitado, sino que el dólar está muy fuerte en todos los mercados del mundo. Por ejemplo, Colombia y Brasil han sufrido devaluaciones más pronunciadas que la nuestra. Como el euro (casi al parejo del dólar) y con los pronósticos de que la libra estará tan baja como a 1.15 dólares por cada una. También las importaciones nos saldrán más caras, pero las exportaciones serán más baratas y a esto aunamos que aun cuando los expertos financieros internacionales confían en la estabilidad económica de nuestro país, la dependencia grande que tenemos en la exportación del petróleo ya no es factor positivo cuando estamos importando gasolina. Le comparto que el precio de la gasolina, sea cual sea, debe ser sin subsidios, si no, aquí estamos en esta cuesta de enero con los problemas de gasolina cara (o a su precio real).

ARTURO SALINAS

Me parece increíble que en nuestro país los legisladores se otorguen y aprueben ellos mismos sus remuneraciones. ¿Existen otros países en que también se siga esta práctica?

Don Arturo, en la mayoría de los países los legisladores tienen esta responsabilidad. En la mayoría actual, como se espera, con decencia e integridad. En menos países se encuentran casos como el nuestro: corrupción, desvergüenza y como el dinero que se reparten es nuestro y debe ser utilizado para el bien de los ciudadanos, entonces también traición.

ROSALÍA EX

¿Es lo mismo la demencia que el Alzheimer?

La demencia es un término amplio para un grupo de síntomas que significa que usted tiene problemas con el aprendizaje y la memoria. La enfermedad de Alzheimer es una forma de demencia, el tipo más común. Pero sólo representa de 60% a 80% de todos los casos. Otros tipos incluyen demencia vascular, demencia fronto-temporal, enfermedad de Parkinson y demencia con cuerpos de Lewy. Los efectos secundarios de los medicamentos, las lesiones cerebrales, la depresión y el alcoholismo también pueden crear síntomas de demencia. Los síntomas pueden mejorar cuando se tratan esas condiciones.

SIERRA BARRIOS N.

No entiendo por qué no nos permiten manejar usando el celular con audífonos o por el sistema de audio del auto. Las manotas las tengo en el volante, los ojos viendo por donde voy, ¿entonces cuál es el problema?

Doña Sierra, el problema, y ojalá y mientras lea esto no esté escuchando la radio o manejando, es el de la distracción cognitiva. No es lo que están haciendo sus “manotas”: es lo que su cerebro está haciendo y, claro, lo que sus ojos ven conectados al cerebro; lo que escucha por sus oídos, que tiene que llegar al cerebro para ser interpretado. Al final, doña Sierra, el problema es su cerebro, no sus “manotas”.

QUIQUE M.

¿Quiénes son las solteras más codiciadas en EU?

Taylor Swift y Lady Gaga.

CARLOS LUIS P. H. (DESDE HONG KONG)

¿Hay algo nuevo que usted vaya a hacer en este año?

Sí, voy a tomar más riesgos. Estoy que se me da ya no pedir permiso y mejor pedir perdón.