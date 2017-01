Sin Maquillaje

12 de Enero de 2017

EZEQUIEL GARCÍA N.

¿El gigantismo insular sólo se ve en animales?

El gigantismo de la isla (también llamado gigantismo insular) es un fenómeno biológico en el que el tamaño de un animal en una isla aumenta significativamente en comparación con sus parientes en el continente. La teoría primaria de este fenómeno es que los animales más pequeños pueden viajar más fácilmente a las islas y, al escapar de los depredadores continentales más grandes que no pueden seguirlos fácilmente, también escapan a la presión evolutiva para mantenerse pequeños y ágiles. Los humanos no tenemos las mismas limitaciones, así que no, esto no se aplica a nosotros.

CACAHUATES

¿Seguimos con las mismas recomendaciones acerca de no darle a los bebés menores de tres años nada que contenga cacahuate?

Nuevas investigaciones dicen que incluso los niños con el mayor riesgo de tener una alergia al cacahuate deben recibir pequeñas dosis de la nuez porque podría evitar que la alergia se desarrolle. La mayoría de los niños deben tener un sabor de proteína de cacahuate en el momento en que tienen seis meses de edad y deben recibir dosis regulares si no tienen una reacción alérgica. Aquellos con mayor riesgo deben ser examinados en la oficina de un especialista. Las nuevas directrices del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas de Estados Unidos (NIAID) y otros grupos de seguimiento de los resultados marcan que dar el cacahuate a los niños lo suficientemente temprano en la vida puede entrenar a su sistema inmunológico para que no reaccione exageradamente y cause una reacción alérgica peligrosa. Si usted está interesado en obtener más información y guía, debe acudir a su médico y al pediatra antes de iniciar cualquier dosis.

GAPA

¿Cuál es la mejor forma de orientarnos los unos a los otros, derecha, izquierda, atrás, adelante o qué? Le pregunto porque siempre andamos con que si es tu izquierda o la mía, tu detrás o el adelante mío, etcétera. ¡Gracias por su amable “orientación”!

La forma de orientación a la que usted se refiere se le conoce como coordenadas egocéntricas. Antropólogos sociales que han estudiado esto han demostrado que hay tribus que no usan palabras como “izquierda” o “derecha”, “delante” o “detrás”, para describir la posición de los objetos. Estos, en lugar de usar el sistema egocéntrico, se basan en direcciones cardinales. Si quieren que se muevan en el asiento para dejar espacio, dirán que “se mueven un poco hacia el este”. Para decirles dónde exactamente dejaron algo en su casa, dirán: “Lo dejé en el borde sur de la mesa occidental”. O advierten que “mira esa hormiga grande justo al norte de tu pie”. Si desde pequeños aprendiéramos a usar este sistema, nos evitaríamos muchos problemas y pérdidas.

FOIE GRAS

Me platicó un amigo, que acaba de regresar de Francia, que están hablando de una escasez y precios altísimos para el paté de ganso, ¿habrá algo de verdad en esto o sólo es una escasez artificial?

Le confirmo que su amigo está en lo correcto, ya que Francia empezó una masiva eliminación de patos. Las autoridades de las regiones productoras de foie gras del suroeste de Francia comenzaron a matar patos para tratar de contener un brote de gripe aviaria, uno de los cerca de 90 brotes reportados en el último mes en el país. Se espera que mueran hasta un millón de patos en el sacrificio, que se extenderá hasta el 20 de enero.

TRISH V.

¿Qué estado emocional causa más accidentes

en carreteras?

La embriaguez no es estado emocional, así que si quitamos ésta, en primer lugar encontramos a la tristeza.