Sin Maquillaje

11 de Enero de 2017

CHRISTIAN MANUEL ENC.

¿Qué quiere decir eso de que me cayó el veinte?

Cuando se usaba una moneda de cobre de veinte centavos, aquella con la pirámide al frente, para introducirla en la caja del teléfono público para hacer una llamada. Si la llamada era exitosa, el “veinte” caía en la caja, había comunicación. De ahí surgió la frase de cuando alguien entiende algo dice o le dicen que “ya te cayó el veinte”. Curiosamente, la misma frase, con sus pequeños ajustes geográficos, es usada en varias partes del mundo.

BERNABÉ GONZÁLEZ C.

¿Cada cuántas manos sale un póquer?

Como en cada 4,164.

BILLETES

¿Existe algún argumento razonable para continuar con la costumbre de pagar con billetes?

Ninguna lógicamente defendible. La última en favor de deshacernos de los billetes es la de la higiene. Imagínese cuántos microbios y demás traen los billetes, en qué tantos lugares han estado y por cuánto han pasado. De terror, ¿no?

CARLOS MANUEL VILLA N.

¿Cómo aprovechar mejor mi tiempo?

Enfoque los tiempos muertos en su vida: el diario viaje al trabajo o a la escuela, ya sea en forma activa (como chofer) o pasiva (como pasajero); minutos libres en el trabajo, cinco minutos de cada hora en donde, desde el punto de vista de salud, se tiene que levantar, mientras está haciendo ejercicio, mientras está en fila, haciendo “cola”; haciendo antesala o esperando que llegue el amigo que siempre está tarde, etcétera. Las posibilidades son infinitas en ambos sentidos, la cantidad de tiempo muerto y lo que se puede hacer con el mismo. Para mí, unos momentos de mucho provecho son las horas que paso en aviones y las que paso en aeropuertos entre vuelo y vuelo.

BÁRBARA JU

Acabando de las compras de Navidad, entrada en las de Reyes y demás, me he dado cuenta que los precios de algunos juguetes que he buscado no han cambiado aun cuando se anuncian en varios almacenes como de “barata de cierre de negocio” (que nunca ha cerrado); la “mejor barata del año”, “fin de temporada” y muchos más. ¿Esta práctica es permisible o nos están tratando de ver la cara?

La última percepción es la correcta. Muchos almacenes de todos tamaños, olores, colores y sabores abusan de ésta que llaman “estrategia de mercadeo” y caen en mentir en sus anuncios. La Profeco está en posición de actuar en estos casos que se pueden comprobar fácilmente, sin mucha investigación, sólo con dedicación por parte de nosotros los pobres y sufridos clientes. Anuncios en internet, en los periódicos, en la televisión, etcétera, son fáciles de captar mediante una foto y fecha de su celular. Si puede comprobar esta manipulación de precios, lleve su queja a la Profeco y ahí investigarán, multarán y castigarán a los negocios que usan esta estrategia y dará alivio a los consumidores como usted.

EL CAMINO

¿Cuál es el camino que más comúnmente

lleva al divorcio?

A medida que pasamos de jóvenes-adultos a verdaderos adultos (dueños de casa, padres y socios de negocios), empezamos a cometer errores que se convirtieron en peleas. Las peleas se convirtieron en ira y la ira se convierte en doloroso silencio o penosas ausencias. Si lo quiere evitar, esté atento a las primeras claves.

EINSTEIN

¿Cuál es oficialmente la verdadera nacionalidad del creador de la teoría de la relatividad, Albert Einstein?

“Si mi teoría es bien recibida, Alemania reclamará mi ciudadanía y Francia declarará que soy un ciudadano del mundo; si se prueba que me equivoqué, Francia dirá que soy alemán y Alemania dirá que soy judío”.