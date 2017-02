ALDF, a limpiar el cochinero de la Constituyente

01 de Febrero de 2017

Luego de que alrededor de cien payasos —porque en realidad nunca estuvieron todos— concluyeran su teatro de aprobar la primera Constitución Política de la Ciudad de México, comenzará el verdadero trabajo: armonizar sus locuras con las actuales leyes.

En tiempo, aunque no en forma, la llamada Asamblea Constituyente dio el cerrojazo a su trabajo de cinco meses, en los que aprobaron 90% del texto constitucional tal y como se los envió su patrón, Miguel Ángel Mancera.

Durante ese tiempo, la mayoría de ellos jugó a legislar sobre temas que sólo en su cabeza imaginaban y después de tanto elucubrar, llegaron a la redacción de una carta atrasada a Santaclós, porque muchas de sus propuestas son incluso inconstitucionales.

Dirigidos por el ciudadano Alejandro Encinas, los constituyentes sirvieron de levanta dedos para legitimar el texto constitucional elaborado desde el Zócalo, que en nada beneficiará a los ciudadanos de a pie.

Esta acción servirá de bandera política para unos pocos, y para redistribuir el poder en unas cuantas manos, no para que los capitalinos mejoren su nivel de vida, por el simple hecho de que el pueblo no gana nada.

Ni los argüenderos de Morena, que iniciaron muy gallitos desconociendo la legitimidad de esta Asamblea, pudieron mantener su discurso y acabaron dándole legitimidad a los que consideran sus enemigos.

Ahora el cochinero de texto tendrá que ser validado por la Asamblea Legislativa, que se las verá negras para transformar esos deseos en leyes.

Aunque el líder de la ALDF, Leonel Luna, se vio muy político al declarar que en Donceles será resguardado el archivo histórico de los constituyentes, que servirá de base para elaborar las leyes secundarias, en realidad debe estar muy preocupado.

¿Cómo cristalizar esta cartita en leyes?, ése es el gran reto y trabajo que tendrán los diputados capitalinos, a los que les caerá una chamba que no esperaban.

Desde un principio se dijo que no era necesario gastar 100 millones de pesos en elegir a 60 constituyentes, si la actual ALDF podía hacer la chamba, pues habían sido elegidos en urnas por los capitalinos.

Pero la necedad de dar juego a veteranos actores políticos que habían pasado a segundo plano, y el temor a que Morena se apropiara de las decisiones hizo que naciera un Frankenstein legislativo.

El PRD presume ser el padre del proyecto y Armando Ríos Piter dijo que la gran herencia es la capacidad de las fuerzas políticas de ponerse de acuerdo. ¿En serio ésa es la gran herencia, hacer el trabajo para el que les pagan? No, pues sí.

Y el guerrerense fue más allá al decir que los amarillos tienen que cacarear el huevo, como si los ciudadanos se lo fueran a agradecer.

Nada más hay que ver el perfil de la mayoría de los que integraron la llamada Asamblea Constituyente para ver cuántos años de cárcel juntarían. Claro que hubo excepciones, pero se cuentan con los dedos de una sola mano.

La mayoría son unos pillos, tan desacreditados que ni en su casa les creerían.

CENTAVITOS... Y hablando de pillos y desacreditados, habrá que preguntar al moreno Arnulfo Cravioto cómo es que a un mes del gasolinazo apenas sale a decir que taxistas de la CDMX mantendrán sus tarifas en apoyo a los ciudadanos. Que se levante más temprano para enterarse que los taxistas llevan varias semanas en pláticas con la Semovi y que es por eso que no se desbocaron. Que Cravioto no trate de colgarse una medalla que no le pertenece, mejor que trabaje.