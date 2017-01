¿Por qué la ciudad abandona al PRD?

20 de Enero de 2017

En las filas perredistas sus líderes se quiebran la cabeza para tratar de explicarse cómo es que la ciudadanía de la capital los ha abandonado, luego de estar casi 20 años en el poder.

La respuesta es tan simple, que no la ven: los perredistas abandonaron a los ciudadanos; los traicionaron para acabar como alfombras y tapaderas de sus gobiernos.

Hoy los amarillos quieren tomar combustible montándose en la inconformidad por el gasolinazo, pero ese tema es coyuntural. No fue generado por ellos ni es una política de Estado que hayan implantado; es una decisión impopular del gobierno federal.

¿Por qué ahora los amarillos salen a abanderar las causas sociales en contra de los aumentos en combustibles? Pues porque van en picada y les urge repuntar en las preferencias electorales.

Nadie recuerda a ninguno de ellos por haber salido a las calles a protestar por el aumento al Metro, que afectó a las clases más desprotegidas. “Es necesario para garantizar el servicio, si no pararía el Metro”, justificaron todos.

Los mismos argumentos que hoy da el gobierno federal para justificar el gasolinazo; que sin esos ingresos no habría programas sociales ni Seguro Social. ¿Por qué sí creerle al gobierno local y al federal no, si es lo mismo?

El PRD tampoco salió en defensa de los ciudadanos que fueron acribillados con las fotomultas, el aumento a la verificación vehicular, el ridículo Reglamento de Tránsito, los dobles y triples No Circula y, ahora, con el predialazo. ¿Acaso eso no importa?

Acusan que el gobierno federal está invadido por la corrupción y tienen razón, sólo que deberían voltear a ver a los suyos. ¿Qué no el propio Miguel Ángel Mancera ha tenido que correr a su oficial Mayor y a su secretario de Obras por transas?

¿Qué no hay exdelegados políticos que fueron grabados extorsionando a empresarios —al grado de que sus colaboradores acabaron en la cárcel—, y que se enriquecieron escandalosamente a costa del erario y ocupan hoy alguna curul en lugar de una celda?

En serio los perredistas creen que los capitalinos son tontos. El PRD pasó muy rápido de ser oposición a convertirse en depredadores del presupuesto. Son los nuevos ricos, que llegaron con hambre ancestral a acabar con todo, incluso, a batir récords de corrupción.

¿Y todavía se preguntan por qué la ciudadanía no los quiere ya?

Lo único malo es que quienes van a aprovechar el enojo ciudadano son unos más corruptos que ellos, agrupados en Morena.

CENTAVITOS… Caray, no se vayan a desnutrir los diputados y los funcionarios del Gobierno de la CDMX con eso de que para solidarizarse con la población por lo del gasolinazo, ya no les darán galletas ni café, sino jícamas. Qué rudo se vio Mancera. Y que en la ALDF se terminará el bono de productividad a los diputados (eso sí es completamente injusto, con lo productivos que son). Como se temía, el anuncio de los ahorros en los tres Poderes de la Ciudad fue una auténtica vacilada, pues el hecho de que se congele la contratación de nuevas plazas no significa que se vaya a gastar menos, sino que los nuevos compadres, novias y familiares ya no podrán entrar en la nómina. Ahorro sería correr a la bola de zánganos que chupan de esa ubre. Pero como para tener un poco de claridad, bien haría Mancera en decir más o menos cuánto dinero se ahorrará y para qué les servirá a los ciudadanos. Porque este año la Ciudad de México tiene 200 mil millones de pesos de presupuesto; nomás para darse una idea de sus súper ahorros.