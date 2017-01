Se queda light la ALDF en reclusorios

19 de Enero de 2017

Bastante light se vio la Asamblea Legislativa al pedir “un amplio informe” al subsecretario del Sistema Penitenciario de la CDMX, Azael Ruiz Ortega, sobre los problemas de corrupción y crimen organizado que se suscitan al interior de los penales de la capital.

Durante la sesión de la Comisión Permanente, el diputado del PES Carlos Candelaria pidió la comparecencia de Ruiz Ortega, luego de que los informativos de Grupo Imagen dieran a conocer imágenes de cómo operan las mafias al interior de las cárceles.

Si de por sí la posición de la ALDF no era muy fuerte que digamos, pues pedían la presencia de un funcionario menor, el PRD —para variar— operó de nuevo como escudero del gobierno capitalino y, por medio de la diputada Rebeca Peralta, pidió bajarle de tono.

A nombre del PRD dijo que, a pesar de las crudas imágenes presentadas durante el programa que conduce el periodista Ciro Gómez Leyva, no hay pruebas suficientes de la corrupción que impera en los reclusorios.

Vaya caraduras que son los perredistas, tan arrastrados con sus gobernantes, pero bravos con los ajenos. ¿No les pareció suficiente ver cómo se vende droga, se planean secuestros y extorsiones y se lava dinero ahí adentro?

¿Quieren pruebas de que en las cárceles capitalinas hay corrupción de celadores y operación de las grandes mafias?

Si a los diputados no les parece suficiente evidencia para citar, no a un subsecretario, sino a sus jefes, y prefieren pedir “un amplio informe” que el propio Ruiz Ortega deberá elaborar a su gusto y presentarlo no en el pleno sino en comisiones, es que son al menos tapaderas.

Para cualquier ser medianamente pensante las imágenes, nunca desmentidas, son suficientes para comprobar que desde la cárcel se planean ataques contra la sociedad, tolerados por la autoridad. Incluso los delitos que más lastiman a las familias, como lo es el secuestro.

Tan sólidas son las denuncias, que las propias autoridades actuaron contra los custodios exhibidos ahí.

No se sabe si la venta de drogas, teléfonos y computadoras continúa, porque no se puede entrar.

Pero eso sí, los diputados exigen marchas y plantones contra el gasolinazo. No es que alguien aplauda que se disparen los precios de los combustibles, pero por muy malo que sea, eso no mata a las personas; los secuestradores y narcotraficantes sí.

¿Qué no hicieron tanto escándalo los perredistas cuando se fugó El Chapo de la cárcel y acusaron corrupción de las autoridades federales? ¿Y las locales no?

Cierto que en aquella ocasión quedó evidenciada la ineptitud y corrupción del gobierno federal, pero al menos los altos mandos dieron la cara, incluyendo al propio presidente Enrique Peña Nieto.

Aquí el jefe de Gobierno sigue sin tocar el tema, como si no existiera o no fuera grave.

CENTAVITOS… Y hablando de Miguel Ángel Mancera, ayer anduvo muy activo en su Twitter con mensajes ambientales. Uno de ellos decía: “En la medida en que reduzcamos emisiones de contaminantes, el aire será más limpio y la ciudadanía tendrá mejor salud y calidad de vida”. ¡Guau, qué sabiduría! ¿A ver quién le dice que no? ... El Poder Judicial capitalino y la ALDF dan a conocer hoy sus medidas anticrisis por el gasolinazo. Habrá que ver si no salen con un mal chiste como el Gobierno de la CDMX. Los chicos de Edgar Elías Azar, presidente del TSJDF, al menos tienen el argumento de que, si sacrifican mucho su presupuesto, no podrían concluir la infraestructura para operar al cien el nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio, ¿pero los diputados?