Intensifican persecución de mexicanos con Green Card

CIUDAD DE MÉXICO

Las revisiones exhaustivas a mexicanos con permiso de residencia permanente en Estados Unidos al ingresar por los puentes fronterizos México-EU se han intensificado luego de que el departamento de Seguridad Nacional, ordenara se les cuestionara si viven en México, lo que podría provocar que pierdan el derecho a la llamada Gren Card.

En las fronteras existen miles de personas que viven en México y trabajan del otro lado de la frontera. En estos últimos días se han presentado quejas de organizaciones defensoras de los migrantes, quienes aseguran que los están obligando a firmar documentos para renunciar a la residencia.

Cuestionan mucho a la gente, que por qué están en México, que se deberían venir para acá o les van a quitar los papeles… Una ocasión me dijeron a mí que mis papeles no eran míos, me arrestaron, me maltrataron verbalmente, mucha prepotencia ahí adentro”, informó uno de los afectados.