Después de los XV años de Rubí, La Joya vuelve al olvido 

CIUDAD DE MÉXICO.

El 26 de diciembre del 2016, la comunidad de La Joya, en San Luis Potosí, recibió a más de 30 mil invitados a la fiesta familiar más grande de México, y hoy ha vuelto a ser un lugar abandonado, porque hasta sus habitantes migrantes se están yendo.

Comenta Crescencio Ibarra, padre de Rubí:

Es triste decirle como le dije yo no sé si no haiga (sic) presupuesto, no sé qué esté pasando, pero la verdad este rancho es el más abandonado del municipio, aquí no hay topes”.