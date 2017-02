Fidel Herrera desiste de amparo para evitar detención

CIUDAD DE MÉXICO

Luego de que se informara que el exgobernador de Veracruz y exconsul de México en Barcelona, Fidel Herrera, interpuso una demanda de amparo contra una orden de aprehensión, por la noche el priista dijo que ordenó desistir de la acción.

El pasado jueves fue presentada ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materia Penal y Juicios federales del Segundo Circuito con sede el Estado de México, que quedó asentada con el número 133/2017, pero fue rechaza y se solicitó turnarla a Veracruz.

Por la mañana, en entrevista con Ciro Gómez Leyva, aseguró que en el tema de las supuestas aplicaciones agua en lugar de quimios a niños con cáncer, precisó: “Soy un nombre que no haría daño a los veracruzanos, mucho menos a un niño”.

Puntualizó que en su gestión “no tuvimos nunca medicamentos que no estuvieran certificados”.

Me quieren echar a mí las deficiencias que no fue la mía. No tengo nada que ver con algo que no haya pasado en mi gobierno… Mi raya la pinto al 30 de en noviembre de 2010 y en esa es mi responsabilidad y en esa tengo la satisfacción de haberle cumplido a Veracruz con entrega, con dedicación y, sobre todo, con apego a la ley y a esto es lo que quiero dedicarme”.