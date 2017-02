Empresarios amagan con nuevo cierre de gasolineras en Tamaulipas

TAMAULIPAS.

Empresarios gasolineros de la frontera de Tamaulipas podrían llevar a cabo un nuevo cierre de estaciones de servicio de no encontrar eco en sus demandas de modificación a los incentivos fiscales ofrecidos por la Secretaría de Hacienda y se autorice un nuevo incremento al precio del combustible.

La Federación Nacional de Cámaras de Comercio (Fecanaco) en la entidad informó que existe la intención de aplicar nuevas medidas de presión.

Abraham Rodríguez Padrón, director del organismo en la entidad, mencionó que son expresiones de inconformidad por el impacto que han tenido los gasolineros, luego del incremento a los costos del combustible y que vuelve incosteable otorgar el servicio a la población.

Nosotros como organismos empresariales no quisiéramos que sucediera eso, pero como asociaciones estos empresarios gasolineros dentro de las cámaras, tienen su calidad legal y moral de hacer lo que ellos consideren pertinente y si corremos el riesgo, claro que sí, ante una negativa en respuesta o cerrazón de autoridades se vuelva a hacer”, indicó.

Rodríguez Padrón aseveró que esperan la respuesta favorable de parte de las instancias hacendarias, ya que los principales afectados son los pequeños propietarios, quienes incluso se están viendo obligados a cerrar definitivamente sus puertas por quiebra.

La respuesta es que se busque un mecanismo más ágil para que ellos puedan acceder al incentivo fiscal, algo sencillo, Hacienda dice al empresario tu paga el diferencial del precio de gasolina, a mí me la pagas a 15 y a la vendes a 12.89, el diferencial te lo doy como incentivo fiscal y te lo regreso”, indicó.

No obstante, explicó, la gasolinera más austera en ciudades como Matamoros cuando menos tiene erogación por ese diferencial de 300 mil pesos, entonces ese diferencial no llega a los 13 días sino a los 45 y se junta con el siguiente mes, lo que no es posible sostener por parte de los pequeños propietarios.

La propuesta de los organismos empresariales, es que Pemex de una nota de crédito al gasolinero, basado en los volúmenes que históricamente otorgan a cada empresario, que la paraestatal absorba el diferencial y que Hacienda devuelva esos recursos a Petróleos Mexicanos.

Por su parte, la Cámara Nacional de Autotransporte de Carga (Canacar), dio a conocer que el cierre de estaciones de servicio se veía venir y pese a que no están a favor de las protestas, avalaron la inconformidad d elos empresarios gasolineros.

Leobardo Saldívar, representante del organismo de transportistas en la zona sur, dio a conocer que los afiliados a su sector se abastecieron de combustible para no verse afectados durante el paro temporal en la frontera.

Cualquier manifestación de inconformidad que sea dada a conocer por medios pacíficos apoyamos, no compartimos el hecho de protestar por el aumento de gasolina, por ningún motivo, pero no estamos en contra de que lo haga el grupo de empresarios”, agregó.

jcp