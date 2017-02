Propone independiente dividir al Edomex en 4 regiones

CIUDAD DE MÉXICO.

Isidro Pastor Medrano, candidato independiente para el Estado de México, propuso dividir a dicha entidad ‘en cuatro partes, sin necesidad de aumentar el presupuesto federal que se le destina, cantidad que ronda los 200 mil millones de pesos (mmdp)’; cada nueva región tendría un mandatario, y ‘solo se trata de acomodar, de buena manera, a la gente’.

En entrevista telefónica con Pascal Beltrán del Río para Grupo Imagen.

El independiente que fungió como secretario de Movilidad (Semovi) y de Transporte en el estado mexiquense aseveró que la entidad en las más poblada de todo el país, y que una reorganización de las personas, los municipios y sus actividades económicas primarias es fundamental para ejercer una mejor administración y distribución de los servicios básicos.

— ¿Y por qué ahora te lanzas como candidato independiente después de haber trabajado tantos años con el PRI (Partido Revolucionario Institucional)?

Soy hombre de vocación política y al participar en el PRI llegué con mis valores y principios que obtuve en casa. Comulgué con el PRI, me ajusté a sus estatutos, pero el PRI y los partidos se zafaron de la sociedad, se preocuparon por ellos mimos. Sólo hablan del proceso electoral en el estado y olvidan las causas del pueblo. El gobierno debe «despartidizarse»”.

Anotó que administraciones ineficientes viraron ‘en corrupción’ e ingobernabilidad. ‘Deben castigar a quien se porta mal, garantizar los derechos básicos y poquito más allá. Y por estar pensando en las elecciones, olvidan resolver la problemática, y cada vez que pasan a una ventanilla te atienden con un color diferente, y si no estás con el gobierno, te descalifican’.

Propuso ‘cero pesos para partidos políticos. Algunos lo matizan, piden que solo se disminuya el presupuesto, pero ¡no, no, no!, cero pesos. Me expulsaron del (PRI, aunque después participó con Eruviel Ávila Villegas) en 2004, por competir en una elección abierta’. Dijo que colaboró con el Ejecutivo estatal ‘porque nunca me preguntó si seguía siendo priista’.

Finalmente, dijo que la mayoría de los cargos públicos, en la actualidad, se obtienen por ‘afecto, compadrazgo, o por familia’; reiteró que durante su gestión como secretario de Movilidad y de Transporte nunca apoyó una campaña política priista ‘ni con un taxi, ni con un camión’. El candidato es originario de Atlacomulco, municipio del estado disputado electoralmente.

edd