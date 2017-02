Cofepris no termina indagación de ‘quimios’ y ya declaró: Yunes

CIUDAD DE MÉXICO.

Miguel Ángel Yunes Linares, gobernador de Veracruz, denunció que la investigación de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) sobre las supuestas quimioterapias apócrifas suministradas a menores enfermos de cáncer ‘todavía no la concluye y ya declaró’; advierte de comportamientos ‘sospechosos’ por parte del órgano.

En entrevista telefónica con Pascal Beltrán del Río para Grupo Imagen.

Los medicamentos fueron adquiridos, según la evidencia que presenta el actual mandatario veracruzano, durante las administraciones de Javier Duarte de Ochoa y Fidel Herrera Beltrán: ‘lo que nos parece inusitado es que Julio Sánchez y Tépoz (a la sazón titular de la Cofepris) salga a dar el resultado de una investigación no concluida, como ellos mismos reconocen’.

Ellos (Cofepris) solicitaron información al gobierno de Veracruz, y no se le ha entregado. Nosotros hicimos una denuncia sustentada en documentos: en 2010 se denunció por parte del departamento de Cancerología una ampolleta que no correspondía al (medicamento original). Laboratorios Roche dijo que, en efecto, el contenido no tenía elementos activos”.

Además de que dicho producto ‘no fue vendido por ellos. En octubre 2011, otra empresa, Oncofarma, analizó las muestras y emitió los mismos resultados. Dicen que sólo fue una muestra la que contaba con contenido apócrifo, pero no van 61 medicamentos falsos bien identificados. El actual titular de la Cofepris ya laborara ahí cuando se hicieron las denuncias.

Julio Sánchez y Tépoz era director de control sanitario: desde 2010 ya debía estar enterado. ¿¡Cómo se atreve a decir que no existen evidencias!? Primero debieron haber checado los lotes, la cantidad de ampolletas compradas; y de una ampolleta se aplican varias dosis, no sólo una. Debieron cuantificar evidencias, y ahora las declaran” imaginarias.

Yunes Linares acotó que de lo que ‘no existe certeza es de la cantidad de medicamentos apócrifos ni si se aplicaron o no a menores de edad. Pero no tiene por qué decir que no existen los fundamentos necesarios. Claro que se adquirieron medicamentos falsos. Desde el gobierno de Fidel Herrera: mintió como miente siempre’.

Herrera y Duarte compraron mil 803 millones de pesos en medicamentos. No digo que todos para cáncer ni que todos se suministraron. Lo mismo dijeron cuando inicié con las denuncias en contra de Javier Duarte: me desprestigiaban y atribuían todo a tintes políticos. También presenté evidencia de muestras de identificación de VIH en mujeres embarazadas”.

