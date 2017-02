¿Te tocaron los tamales?... No olvides el atole

CIUDAD DE MÉXICO.

No hay fecha que no se cumpla, plazo que no se venza, ni deuda que no se pague, y si te salió “muñequito” o “niño Dios” en la rosca de Reyes, te toca pagar los tamales.

Este jueves se celebra en México el Día de la Candelaria, una tradición que mezcla lo prehispánico y lo europeo, en la que los tamales son los invitados de honor en la mesa.

Existe una gran diversidad de tamales por cada región, pero el atole también tiene un lugar muy importante en la celebración, puesto que forma parte de la dieta de los mexicanos.

De acuerdo con un estudio realizado por Kantar Worldpanel México, en un año siete de cada 10 hogares mexicanos compran fécula de harina de maíz para preparar atole, con un gasto de 45 pesos, siendo fresa, vainilla y chocolate los sabores más consumidos.

El análisis dado a conocer en un comunicado, también refiere que las familias que más preparan atole con harina de maíz son hogares de cinco o más integrantes, en donde el ama de casa es mayor a 50 años y en los hogares más intensos habitan niños menores de cinco años e hijos mayores de edad.

Revela que los hogares más humildes son los que consumen más harina para preparar dicha bebida, concentrados fuertemente en el centro y sureste del país, y enero representa el mes con mejores compras de productos para elaborar atole, como son la harina de fécula de maíz y el chocolate de mesa.

El country manager de Kantar Worldpanel México, Fabián Ghirardelly, agrega que podría pensarse que preparar atole es un proceso elaborado, por el contrario, los mexicanos también son prácticos y la harina de fécula de maíz es un buen ejemplo.

Alrededor del 40 por ciento del volumen que se adquiere de este producto se compra en autoservicios, y otra cifra similar en las tienditas de la esquina”, agregó.

