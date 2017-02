Sí, las mujeres resisten más el dolor; pero ¿por qué?

CIUDAD DE MÉXICO.

Tal vez la pregunta parezca redundante, ya que el cuerpo y organismo femenino realiza más tareas biológicas que la del hombre, y algunas de éstas resultan dolorosas —como el parto y el ciclo menstrual—; esta virtud de las mujeres es resultado de un proceso de adaptación para las diligencias de significativa importancia que desarrollan. Pero ¿por qué las mujeres resisten más el malestar físico?

Con información de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

En este sentido, Tamara Luti Rosenbaum Emir, investigadora del Instituto de Fisiología Celular de la máxima Casa de Estudios de México, explicó que los seres vivos tenemos receptores, los cuales fungen como canales iónicos ubicados en las membranas de ciertos tipos de células, como son las neuronas. Éstos responden de forma adecuada a estímulos.

Agregó que ‘una de las cosas que se ha estudiado mucho en el campo de los canales iónicos es cómo están éstos involucrados en la percepción y el umbral del dolor en diferentes tipos de individuos. Por ahí existe la noción de que las mujeres somos mucho más tolerantes al dolor que los hombres; cosa que a los hombres no les gusta escuchar’.

Pero es cierta, en varios aspectos. Pese a que no se ha estudiado o no se ha podido identificar si realmente esto es cierto para todos los tipos de estímulos, pues si hay estudios que, en particular, analizan el cómo afectan a un hombre vs una mujer. Lo que nosotros hemos encontrado en el laboratorio es que, en modelos animales, que son ratones…”