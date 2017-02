Congreso arranca análisis de la ley sobre dreamers

CIUDAD DE MÉXICO.

El presidente Enrique Peña Nieto envió al Congreso de la Unión una iniciativa preferente que otorga facilidades a los migrantes que regresan al país para incorporarlos al sistema educativo nacional, sin importar su condición migratoria o los documentos con los que cuenten.

Ante la amenaza del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de iniciar con deportaciones masivas, lo que también perjudicaría a los llamados dreamers, Peña Nieto fue claro en la exposición de motivos de la iniciativa al precisar que la propuesta se deriva del actual contexto internacional.

Planteó facultar a la Secretaría de Educación Pública (SEP) para que fije los casos de revalidación de estudios.

“Con el propósito de facilitar la movilidad académica se requiere facultar a la Secretaría de Educación Pública a determinar, mediante normas y criterios generales, los casos en los que los estudios realizados fuera del sistema educativo nacional, pueden adquirir validez oficial”, precisa la iniciativa que fue turnada al Senado de la República.

Se trata de la reforma y adición de diversas disposiciones a los artículos 14, 33, 60, 61, 62 y 63 de la Ley General de Educación.

Dicha iniciativa promueve que la falta de documentos de identidad o académicos de niñas, niños y adolescentes no sea un obstáculo para que accedan al sistema educativo nacional, por ello se deberán dar opciones para que los interesados obtengan la documentación requerida.

“Las autoridades educativas podrán autorizar a las instituciones de educación superior a las que hayan otorgado reconocimiento de validez oficial de estudios, a otorgar revalidaciones y equivalencias parciales de estudios de licenciatura”.

Peña Nieto acompañó la propuesta de una evaluación de impacto presupuestario toda vez que planteó que las erogaciones que se generen con la reforma deberán ser cubiertas con el presupuesto asignado a la Secretaría de Educación Pública (SEP).

Los cambios no significarían una carga para la SEP, precisa la Secretaría de Hacienda, pues no implica la creación o modificación de unidades administrativas o plazas, en consecuencia, no necesita recursos públicos extra.

El Presidente destacó que es una prioridad del Gobierno Federal otorgar facilidades a los migrantes que regresan al país para incorporarlos al sistema educativo nacional, por ello pidió al Congreso de la Unión un trámite preferente.

Con esto, el Senado tendrá un plazo máximo de 30 días para votar la iniciativa y, en caso de aprobarse, la Cámara de Diputados tendrá otros 30 días para revisar la reforma y votarla.

Luego de instalarse la sesión del Congreso General, el presidente de la Cámara de Diputados, Javier Bolaños Aguilar, informó que se recibió la iniciativa del titular del Ejecutivo federal.

Esta es la segunda iniciativa preferente que ha presentado el Ejecutivo Federal, la primera fue la propuesta para la creación de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

PLANTEAMIENTO

Autorizar que las instituciones particulares de educación superior con reconocimiento de validez oficial de estudios, otorguen revalidaciones y equivalencias parciales de estudios de licenciatura. Impedir que la falta de documentos de identidad o académicos de niñas, niños y adolescentes sea un obstáculo para acceder al sistema educativo nacional.

Facilitar opciones para obtener la documentación que permita su integración o tránsito por el sistema educativo nacional.