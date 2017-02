Primero defensa de paisanos, el TLC puede esperar: AMLO

CAPULHUAC, ESTADO DE MÉXICO

Ante las agresiones de Donald Trump contra los migrantes mexicanos en Estados Unidos lo primero, y más importante, debe ser la defensa y protección de los derechos humanos de los paisanos y no la renegociación del Tratado de Libre Comercio con Norteamérica, aseveró Andrés Manuel López Obrador, presidente de Morena.

Luego de darse a conocer que durante los próximos noventa días el gobierno federal y el sector privado revisarán el acuerdo comercial para fijar parámetros de negociación en las pláticas con los pares estadunidenses, López Obrador sostuvo que es más importante combatir las órdenes ejecutivas que lanzó Trump para construir el muro en la frontera y perseguir a los mexicanos, que revisar un tratado que desde un principio fue "mal negociado" por el entonces presidente de México, Carlos Salinas de Gortari.

Lo que dice Salinas, como ustedes comprenderán, yo no lo tomo muy en cuenta porque Salinas es responsable de la tragedia nacional, no se nos puede olvidar eso, que no venga a decir que él ayudó mucho con el tratado de libre comercio, el tratado fue mal negociado porque no se protegieron los derechos de los trabajadores, nada más se pensó en las mercancías", advirtió.