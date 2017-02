Rodrigo Medina va contra juez por ingresarlo a Topo Chico

MONTERREY

El exgobernador de Nuevo León, Rodrigo Medina de la Cruz, denunció al juez que ordenó su detención y a las autoridades que lo internaron en el Penal del Topo Chico, la semana pasada.

Acompañado de su abogado, Alonso Aguilar Zinser, el exmandatario estatal se presentó en la Procuraduría General de la República (PGR) a presentar la demanda.

El pasado 26 de enero, Medina de la Cruz fue internado en el mencionado centro penitenciario, luego de que un juez de control le dictó prisión preventiva, tras vincularlo a proceso por los delitos de peculado y daño patrimonial.

Sin embargo, sólo permaneció recluido 19 horas, luego de que una jueza federal consideró que la prisión preventiva violaba una suspensión provisional.

La demanda es porque las autoridades violaron la suspensión de amparo. En entrevista con una televisora local, Medina de la Cruz sostuvo que le pareció un atropello a sus derechos que el juez haya pasado por alto la suspensión.

He conducido de manera transparente mi defensa, he dado la cara y pretendo demostrarles que no soy culpable de ningún delito", dijo.