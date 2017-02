Admite Corte el análisis de la Ley de Telecomunicaciones

CIUDAD DE MÉXICO.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación admitió a trámite las controversias constitucionales promovidas por el Presidente de la República contra ocho artículos de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, así como los Lineamientos Generales sobre la Defensa de las Audiencias.

Los recursos jurídicos fueron turnados al ministro Alberto Pérez Dayán, quien por acuerdo de este jueves las admitió a trámite y requirió a las autoridades demandadas para que respondan a las controversias impulsadas por los poderes Ejecutivo y la Cámara de Senadores.

En relación con la suspensión de los actos combatidos no se emitió pronunciamiento alguno, dado que no fue solicitada por los promotores en su demanda inicial, no obstante, están en aptitud de solicitar la medida cautelar en cualquier momento hasta antes de que se dicte sentencia definitiva.

