Esta campaña será distinta; escucharemos a la gente: Alfredo del Mazo

CIUDAD DE MÉXICO.

Alfredo del Mazo Maza, candidato a la gubernatura del Estado de México por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), indicó que la campaña que pretende catapultarlo a la victoria electoral es distinta a las anteriores y a las de otras coaliciones, pues en esta ‘se escucharán’ todos los aspectos que adolecen y flagelan a la sociedad ‘mexiquense’.

En entrevista telefónica con Francisco Zea para Grupo Imagen.

El priista aceptó que ‘cada partido político hace su proceso’ para elegir a las personas más competitivas, pero ‘nosotros vemos hacia adelante. Lo que tenemos que hacer es escuchar a la gente, ¡para eso estamos! La ciudadanía está cansada de que «demos soluciones» sin escucharlos. Debemos tener sensibilidad, saber lo que les duele’.

Reconoció ‘que hay errores (…) y un desánimo’ para con la clase política. ‘Es una de las principales premisas para las que trabajaremos. Nos toca construir un proyecto, reconocer las cosas buenas que se han hecho y aceptar las fallas, como la inseguridad en el estado’. Es inadmisible la corrupción, nos indigna. La unidad es el valor más importante’.

El servicio público está hecho para servir a la gente y no a uno mismo. He trabajado en cada una de mis tareas, y no es un mérito, es una obligación. Transparencia: la gente sabrá en qué se gastan los recursos del estado. En la entidad llegan por migración o nacen otras 350 mil personas, anualmente, y hay que contar los servicios”.