Todo o nada; López Obrador llama a eliminar el ‘gasolinazo’ por completo

NOPALTEPEC, Estado de México.

Andrés Manuel López Obrador, presidente de MORENA sentenció que "no va a aplaudir" el freno al aumento en las gasolinas porque el golpe más duro contra los ciudadanos se perpetró a principios de este 2017.

No obstante, el líder de Morena admitió que el efecto Donald Trump también influyó en la decisión de frenar el nuevo gasolinazo dada la respuesta del gobierno mexicano ante las agresiones del presidente de Estados Unidos.

Ya están simulando que están en contra del gasolinazo y que ya no quieren otro, pero ya el golpe más fuerte ya lo dieron (...) ya no va haber aumento en la gasolina, ya hasta quieren que les aplaudamos, no, no sólo no les vamos a aplaudir, sino que vamos a seguir insistiendo en que se quite el aumento anterior a las gasolinas" sostuvo ante militantes de Morena y seguidores.