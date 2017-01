El SNTE no representa al magisterio, todo es 'plan con maña': Maestra

La profesora de inglés explicó que desde que detuvieran a Elba Esther, el sindicato está muy desacreditado y la gente no cree en él

CIUDAD DE MÉXICO

El próximo mes, en febrero, se cumplen cuatro años desde que Elba Esther Gordillo, ‘La Maestra’ como solían apodar a la ex líder sindical fue aprehendida. Tiempo en que su defensa ha logrado incluso que se le exoneré del principal delito que se le atribuyó: defraudación fiscal, y los maestros – el grupo al que representaba – no sienten que haya cambios, en su momento tampoco se sintieron respaldados.

A mi si me dio incertidumbre que aprehendieran a 'La Maestra', aunque es lejano a la base. Hay un cambio que no sabes como va impactar en tu trabajo y en la vida", compartió una de las maestras de inglés de una secundaria vespertina del Barrio de la Guadalupita de la delegación Xochimilco, quien prefirió no dar a conocer su nombre.

Al recordar el momento en que se enteró de la detención de Elba Esther Gordillo, en febrero de 2013, agregó "no te puedo decir si me dio gusto o no, pero te puedo decir que sentí que era justo".

Acusada entre otras cosas de desvío de recursos públicos, 'La Maestra' -como solían llamar a la ex líder sindical- fue detenida por la PGR en colaboración con elementos de la Marina.

Ella no tenía porque hacerse ni millonaria, ni rica, eso no representa al maestro frente a grupo", manifestó la entrevistada quien desde su percepción el mote ‘líder’ le quedó grande a esta mujer quien "nunca luchó porque realmente tuviéramos un buen sueldo y buenas preparaciones".

A la entrada, un letrero – que en algún tiempo fue blanco- anuncia el nombre de la escuela Secundaria Federal Núm. 341- que en otro tiempo se llamó José García Fabregat – que ostenta un portón verde agua y uno que otro grafiti en la entrada. Si uno pasa sin presentar atención, jamás creería que sobre la calle Josefa Ortiz de Domínguez de la delegación Xochimilco, se encuentran aulas por las que han pasado miles de jóvenes y niños.

"Para ella éramos un escalón fuerte para la creación de su partido político. Se quería ganar su voto para formar parte de su proyecto político. Era plan con mañana, yo así lo veo", entre compañeros docentes se decía que de la gente que se acercaba al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), aquellos que lograban tener un contacto cercano con Elba Esther o su equipo eran quienes recibían los apoyos.

"Era muy obvio que eran situaciones de cúpula para manejo de gente, los maestros nunca hemos realmente sido atendidos como nos merecemos con todos nuestros derechos", enfatizó tras agregar que, quien en sus años de trabajo observó que aquellas quienes mayor apoyo recibían eran las mujeres, aunque agregó que a ciencia cierta no conoce "si existía algún tipo de interés de su parte".

Desde que Elba Esther fuera detenida las cuotas sindicales han sido utilizadas para "otras cosas", cuando los profesores se acercan al sindicato "se debe de dar dinero", lo que no habla de un buen manejo de las administraciones posteriores aseveró la profesora.

La comunicación desde la cúpula a la base, es deficiente y los recursos no llegan como deberían a los objetivos que están destinados, “el sindicato a los que menos apoya son a sus afiliados” y los más perjudicados siempre serán los profesores y alumnos.

***

Profesora de inglés

32 años de servicio en la educación

Los programas en inglés se podría decir que vienen bien, siempre y cuando el resto de la población tuviera la preparación. Pero llegan a la secundaria y dicen, ¿de dónde arranco? si no sé nada".

***

La docente quien se desempeña en la asignatura de inglés de la Escuela Secundaria Federal Núm. 341, en la Ciudad de México - donde asisten alumnos que en su mayoría ostentan problemáticas familiares y sociales complejas - compartió que ha conocido a profesores que llegan al sindicato y quienes en primera instancia buscan beneficios para ellos y sus allegados.

"A lo mejor no somos parte de un sindicato, sino de un colectivo. Del sindicato no recibimos ayuda. No hay mejoras que este aporte en realidad", explicó la profesora quien agregó que a pesar de que cada escuela cuenta con un representante sindical. “el sindicato está muy desacreditado y la gente no cree en él".

Ellos son los que venden las plazas, junto con los coordinadores e inspectores, “la corrupción de la que hablan ellos la generan, no los maestros de base", declaró.

Si bien es verdad que hay becas para los profesores "algunas incluso muy buenas" que les permiten viajar a universidades reconocidas del extranjero, estas "ya están dadas para los hijos de los del sindicato, muy cercanos a la cúpula".

"Todos los allegados e Elba Esther tenían un puesto", además explicó que tras la aprehensión de 'La Maestra' se dio por hecho que los profesores habían elegido al nuevo dirigente del SNTE, sin embargo, "yo no sé ni cómo se llama, ¿de dónde salió? no sé, ¿había sido maestro? pues, ojalá lo puedan decir, para saber cuantos años estuvo de maestro. Mentira que los maestros solicitamos que pusieran a este señor".

Desde 2011 el maestro Juan Díaz de la Torre es quien funge como secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación además de ser presidente del Consejo General Sindical para el Fortalecimiento de la Educación Pública.

"Con tanta situación de amenazas en contra del profesorado, el sindicato no hace nada, no hay ningún apoyo", a pesar de que en la ciudad de México no existen necesidades tan graves como las que se viven en provincia en donde hay falta de agua, baños y techos dignos, "es por eso que la CNTE ha ganado fuerza, pues da solución a las necesidades."

El Sindicato no representa al magisterio y son ellos quienes han fomentado una idea negativa de nosotros entre la población, hay papás que piensan que somos unos holgazanes", concluyó la profesora.

