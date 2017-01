Alumnos de secundaria y ‘prepa’ combaten bullying con dron

CIUDAD DE MÉXICO.

Tres estudiantes de secundaria y preparatoria, que rondan entre 15 a 17 años de edad, trabajan arduamente en la fabricación de un dron antibullying, en Guadalajara, Jalisco.

El proyecto se complementa con un plan de vuelo basado en el mapa de la escuela, los horarios, zonas riesgo, un botón de pánico y un sistema de monitoreo de imágenes.

Fernando, quien cursa el bachillerato de la Escuela Subiré explicó que optaron por trabajar en el proyecto para erradicar la violencia escolar porque ‘les afecta de manera personal’.

De acuerdo con el estudiante, el bullying ‘hace que se preocupen por cosas de menor importancia como su físico y su situación económica, en lugar de preocuparse por sus estudios”.

Planean que el dron también recorra los alrededores de los planteles educativos para disminuir cualquier riesgo de privación de la libertad, robo de menores o venta de droga.

Hemos visto que muchos carros que no tienen que estar con el colegio se quedan estacionados afuera y queremos evitar casos de secuestro o que quieran vender algo. Es un proyecto que me apasiona, me gusta muchísimo y me siento bien que esté cambiando”, añadió Emiliano, quien cursa el primer año de secundaria.