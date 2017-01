Lanzan señales de reconciliación; Peña y Trump conversaron una hora

CIUDAD DE MÉXICO.

Los presidentes de México, Enrique Peña Nieto, y de Estados Unidos, Donald Trump, conversaron ayer telefónicamente durante una hora para abordar la relación bilateral entre sus países, temas de seguridad y la construcción del muro fronterizo.

Con respecto al pago de la valla, los presidentes “reconocieron sus claras y muy públicas diferencias de posición en este tema tan sensible, y acordaron resolver estas diferencias como parte de una discusión integral de todos los aspectos de la relación bilateral. Los presidentes también convinieron por ahora ya no hablar públicamente de este controversial tema”, señaló un comunicado de Los Pinos.

En Washington, el presidente Donald Trump aseguró en una rueda de prensa que tuvo una conversación “muy buena” con Peña Nieto, en la que ambos acordaron trabajar para mejorar las relaciones.

Tuvimos una conversación muy buena. He tenido una posición muy fuerte con México. Tengo un gran respeto por México, pero, como ustedes saben, con nuestros últimos líderes México nos ha aplastado. Nos han hecho ver como unos tontos”, dijo.

Peña y Trump suavizan tono; el muro será tema privado

El presidente de la República, Enrique Peña Nieto, y el mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, tuvieron ayer una llamada telefónica en la que abordaron la relación bilateral entre sus países y temas de seguridad, así como la controversial construcción del muro fronterizo.

De acuerdo con información oficial, la llamada con duración de una hora fue acordada por sus equipos de trabajo y, entre otras cosas, ambos mandatarios convinieron no abordar públicamente el polémico tema de la construcción de una muralla divisoria, que Trump exigió que paguen los mexicanos.

Con respecto al pago del muro fronterizo, ambos presidentes reconocieron sus claras y muy públicas diferencias de posición en este tema tan sensible, y acordaron resolver éstas como parte de una discusión integral de todos los aspectos de la relación bilateral”, informó la oficina de prensa de Presidencia.

Los mandatarios también convinieron por ahora ya no hablar públicamente de este controversial tema.

Entre los temas discutidos destacó “la importancia de la amistad entre nuestras naciones y la necesidad de que nuestros países trabajen juntos para detener el tráfico de drogas y el flujo ilegal de armas”, señaló el comunicado.

Asimismo se precisó que ambos presidentes instruyeron a sus equipos a continuar el diálogo para fortalecer esta importante relación estratégica y económica de manera constructiva.

En Washington, el presidente Trump aseguró que tuvo una conversación “muy buena” con Peña Nieto, en la que acordaron trabajar para mejorar las relaciones.

“Tuvimos una conversación muy buena. He tenido una posición muy fuerte con México. Tengo un gran respeto por México, pero, como ustedes saben, con nuestros últimos líderes México nos ha aplastado. Nos han hecho ver como unos tontos”, dijo Trump en una rueda de prensa en la Casa Blanca.

Dijo que la conversación con Peña Nieto fue amistosa y destacó que espera renegociar la relación comercial entre ambos países en el futuro.

Por su parte, la Casa Blanca confirmó que la conversación entre los dos presidentes fue productiva y constructiva, en la que plantearon el actual déficit comercial de Estados Unidos con México, la importancia de la amistad entre ambas naciones y la necesidad de que trabajen juntas para detener a los cárteles de las drogas y la venta de armas.

El pacto signado por ambos mandatarios para no hablar de cómo se pagará el muro fronterizo, fue reiterado por el vocero de la Casa Blanca, Sean Spicer.

La tensión entre los gobiernos de México y EU creció luego de que los mandatarios cancelaron el encuentro que tenían programado para el 31 de enero.

Un día después de que el mandatario estadunidense firmó una orden ejecutiva para iniciar el muro, y a la cual el presidente Peña Nieto respondió que México no pagará la barrera, el republicano escribió en Twitter que si “México no asumiría el pago del muro, habría que pensar en cancelar la reunión”. Horas más tarde, Peña Nieto anunció que no asistiría al encuentro.

La decisión de Peña Nieto generó una serie de reacciones: partidos, senadores, diputados, la Suprema Corte de Justicia, gobernadores, funcionarios, políticos y académicos coincidieron en la necesidad de un acuerdo nacional, y en que el mandatario hizo bien en rechazar la reunión.

-Con información de Reuters

Destinan mil mdp a la defensa de migrantes

El presidente Enrique Peña Nieto instruyó al secretario de Hacienda, José Antonio Meade, que los mil millones de pesos de los ahorros que se están generando en la Cámara de Diputados y el Senado de la República se destinen a los 50 consulados en Estados Unidos para que se conviertan en instancias de asesoría y apoyo legal para los mexicanos que radican en el país vecino.

No sólo está en la retórica decir que vamos a fortalecer a los consulados para que defiendan a nuestros connacionales, sino tenemos que darles elementos y herramientas para que lo hagan”, expresó el mandatario federal durante el encuentro privado de casi cuatro horas con diputados y senadores.

En el encuentro, Peña Nieto reiteró que el respaldo y la solidaridad manifestados por los legisladores “no derivará en una actuación ni de sumisión ni de tibieza, sino todo lo contrario, de gran firmeza frente a lo que estemos haciendo con Estados Unidos en ejercicio pleno de nuestra soberanía, en hacer valer nuestra soberanía”.

Asimismo se informó que durante la reunión se convino la conformación de un grupo plural de diputados y senadores para acompañar las acciones que lleve a cabo el Gobierno de la República con respecto a la administración de Donald Trump.

Al concluir el encuentro, el presidente del Senado de la República, Pablo Escudero, informó que los remanentes se destinarán a apoyar a todos los “paisanos migrantes para contratar despachos jurídicos para que los defiendan y los ayuden” ante las amenazas de deportación del nuevo mandatario estadunidense.

Por su parte, el presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Javier Bolaños Aguilar, detalló que el Congreso mexicano externó todo su apoyo a las decisiones del Ejecutivo federal en torno a las relaciones bilaterales con Estados Unidos, sin embargo, advirtieron que éste no sería un cheque en blanco y le exigieron no dejarse chantajear.

Le hemos dicho que este respaldo no significa un cheque en blanco, sino que está enmarcado en una petición muy clara de no ceder a ninguna presión, de no dejarse chantajear bajo ningún argumento, de no permitir si quiera la mínima posibilidad de que se puedan vulnerar los derechos de los migrantes mexicanos en Estados Unidos y que no se dé un paso atrás en todo lo que hemos logrado alcanzar en esta difícil relación”, precisó el legislador panista.

Asimismo el presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de

Diputados, Francisco Martínez Neri, señaló que se planteó al Presidente de la República consolidar un acuerdo nacional en el que participen los poderes de la Unión, partidos políticos y empresarios.

El vicecoordinador del PRI en la Cámara de

Diputados, Jorge Carlos Ramírez, destacó que la reunión fue muy positiva y se externó unidad ante las instituciones del país.

- Vanessa Alemán y Roberto José Pacheco

“La barda no es la solución”

El senador demócrata Robert Menendez declaró que el verdadero desafío es trabajar con México para que la relación bilateral enfrente los retos mutuos de crear mayor estabilidad, crecimiento económico y de seguridad.

La última vez que un muro fue construido fue en Alemania, y al final del día se desplomó”, dijo Menendez en una reciente entrevista con la cadena CNN en torno al diferendo entre Estados Unidos y México.

No creo que sea el camino a seguir y tampoco que los causantes estadunidenses deban gastar 20 mil millones de dólares en una barda, la gran muralla del odio, cuando al final esos 20 mil millones podrían ser mucho mejor invertidos”, agregó.

-De la Redacción

Alerta Luis Videgaray contra discriminación

Ante el resurgimiento de los “nacionalismos malentendidos”, hoy más que nunca el mundo necesita recordar el daño que generó el Holocausto del siglo XX, pidió este viernes el canciller Luis Videgaray Caso.

Desde la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), al inaugurar junto a funcionarios de la ONU la exposición conmemorativa del asesinato de millones de judíos, gitanos y otros grupos, Videgaray Caso resaltó la necesidad de recordar la historia para “construir un futuro libre de discriminación, de mentiras, de genocidios y de crímenes contra la humanidad”.

“Recordar el Holocausto hoy es más relevante que nunca, ante el muy preocupante resurgimiento en el mundo entero de sentimientos racistas, de nacionalismos mal entendidos que hoy nuevamente colocan a la humanidad en una muy peligrosa retórica del nosotros contra ellos”, dijo.

El encargado de la política exterior mexicana enfatizó que el mundo debe frenar la visión de quienes buscan “la peligrosa, la inquietante puerta del racismo y la discriminación”.

En el evento, Moisés Romano Jafif, presidente del Comité Central de la Comunidad Judía de México, expuso que hoy en día es una paradoja que contemos con la tecnología para difundir la información de una manera más acelerada que en el pasado aunque, lamentó, muchas veces se utilice para difundir mentiras.

“Es propaganda racista, propaganda que intenta lucrar políticamente con el miedo, con la pobreza, con la frustración económica de los pueblos, que peligrosamente se le encamina hacia la discriminación y hacia el odio”, dijo.

En el evento estuvieron el embajador de Israel en México, Jonathan Peled; Giancarlo Summa, director del CINU y la senadora Laura Rojas, presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores, Organismos Internacionales.

Por otra parte, en el Senado de la República también se realizó el acto conmemorativo anual en Memoria de las víctimas del Holocausto y en recuerdo de don Gilberto Bosques. El evento estuvo presidido por la senadora Angélica de la Peña.

- Iván E. Saldaña

El muro ideológico

Una vez que la ceremonia de inauguración concluyó, la extática multitud, homogenizada por gorras rojas con la insignia “Make America Great Again,” comenzó a desplazarse por la ciudad. En el regreso hacia el campus de la Universidad de Georgetown, en donde actualmente curso mi primer año, un grupo de simpatizantes del ahora presidente Trump no dudaron en compartir sus opiniones sobre el futuro de “su país” conmigo. “Estados Unidos va a dejar de mantener a todos ustedes”. Atónita, me pregunté a quiénes se refería: ¿a los mexicanos? ¿a las minorías? ¿a la gente con un tono de piel distinto al suyo? Mis preguntas fueron interrumpidas por otro comentario. “Es mejor que regreses a tu país, Estados Unidos ya no es un lugar para ti.” Más que miedo o indignación, sentí una enorme curiosidad por saber qué motivaba al grupo de hombres a decirme esto.

Tres días después, en mi clase de Relaciones Internacionales, el profesor abrió una encuesta electrónica sobre la política exterior que Trump ha comenzado a forjar. Más del 97% de la clase indicó estar en profundo desacuerdo con las políticas aislacionistas del Presidente, mientras que el 95% se posicionó a favor de la fuerza laboral migrante como un recurso beneficioso para la economía estadunidense.

El 96% apoyó la declaración: “relaciones comerciales y diplomáticas positivas entre Estados Unidos y sus países vecinos resultan ventajosas para el país.” Nuestro profesor explicó que esta misma encuesta ha sido aplicada a dos grupos en los últimos meses: las élites políticas y económicas del país, y los trabajadores de bajos ingresos. Indicó que nuestras respuestas coincidían con aquellas de las élites. “La mayoría de las personas con formación universitaria perciben las ventajas del libre comercio y la diversidad cultural.”

Como estudiante en un instituto de artes liberales en un país dividido, mi estancia en Washington incluye las dos ideologías dominantes. Por un lado, millones de liberales exhortan a las minorías a no dejarse vencer por el discurso fanático y racista que Trump promueve. En contraste, un sinnúmero de americanos se compromete a intimidar y acosar a estos mismos grupos. No queda duda de cómo la personificación del mexicano como fuerza nociva conspirando contra el progreso económico y la seguridad se ha extendido. Sin embargo, sectores enteros del gobierno y el electorado americano luchan contra las generalizaciones y enriquecen el diálogo.

Trump se ha mostrado como un maestro manipulador de la opinión pública. Ha creado el perfecto chivo expiatorio: el migrante como un “free rider” que daña y no aporta. No obstante, la oposición a este pensamiento es tan real como su apoyo. Demócratas y republicanos se oponen al teatro racial montado alrededor del “forastero”, el que no es americano.

Tres pensamientos conviven en mi mente. 1. El discurso de señalamiento hacia los mexicanos se ha convertido en una herramienta invaluable para un populista empedernido como Trump. 2. No está solo en sus generalizaciones y cuenta con un público deseoso de este tipo de circo reaccionario. 3. Los mexicanos tampoco lo están, con millones dispuestos a dedicar sus esfuerzos, tanto en el nivel gubernamental como popular, a combatir la intolerancia.

-Daniela Guerrero*

Estudiante de la Universidad de Georgetown