Apoyo a Peña, 'sólo si se defiende con firmeza a migrantes': AMLO

PAPALOTLA, ESTADO DE MÉXICO

Por tercer día consecutivo, Andrés Manuel López Obrador ratificó su apoyo al gobierno del presidente Enrique Peña Nieto frente a la crisis con el gobierno de la Estados Unidos, pero advirtió que Morena no será "palero de nadie" si es que no se defiende con firmeza y seriedad a los migrantes mexicanos.

Desde Papalotla, en el Estado de México el excandidato presidencial dijo al presidente de la república que no se trata de "andarse por las ramas" y decir en Washington que aquí en México "todos ya estamos arreglados".

Por ello, sostuvo que es urgente acudir ante la ONU para defender los derechos humanos de los mexicanos, tal como Estados Unidos recurre a los organismos internacionales cuando ve que sus ciudadanos sufren afectaciones en sus derechos y libertades.

Qué no se trata de andarse por las ramas, son momentos de definición, desde luego nosotros respaldamos, apoyamos ante esta agresión del gobierno de Donald Trump, pero no vamos a ser comparsa, que se entienda bien, nones que allá se diga que todos en México estamos arreglados, vamos a respaldar al gobierno de México si hay una decisión de defender los derechos humanos y defender a nuestro pueblo, no somos paleros de nadie", señaló.