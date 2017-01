Medios se unen con un mismo mensaje en #To2Unidos

CIUDAD DE MÉXICO.

Hoy estaciones de radio, medios impresos, y digitales de toda la república se unieron a las 1:45 p.m. con la misma canción y con el mismo mensaje y HT #To2Unidos, porque somos diferentes, pero somos parte de lo mismo.

Un mensaje de positivismo en los momentos difíciles que atravesamos.

Se unieron:

Y más esfuerzos comunicacionales.

Las estaciones de radio anunciaron esta iniciativa en redes, donde tuvo gran aceptación.

Grupo Imagen

Reactor 105.7

Ibero 90.9

Saul Hernández, vocalista de Caifanes.

"Mr Trump Learn to love the way we do” https://t.co/7BfQIVjQus #to2unidos #Fuerte pic.twitter.com/TC8Onxsuiv

— Saúl Hernández (@SaulHernandezE) January 27, 2017