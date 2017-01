‘Suerte con el muro’, video exhibe el absurdo proyecto de Trump

CIUDAD DE MÉXICO

Se necesitaron de 200 mil imágenes satelitales de Google Maps para plantear que la idea del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de construir un muro en la frontera con México, parece más cerca de la ficción que de la realidad.

¿Qué tan absurda resultaría su construcción? ‘Best of Luck with the Wall’, del cineasta Josh Begley y la documentalista Laura Poitras hacen ver las complejas condiciones geográficas de la zona y lo polémico de las promesas del magnate republicano.

A ello habrá que sumar los costos, un estudio realizado por el Washington Post prevé que para su construcción se requerirían de al menos 25 mil millones de dólares y no 12 mil millones de dólares como ha afirmado Trump.

Uno de los factores que aumentaría el costo del muro, según el artículo, son las zonas montañosas, las que están divididas por el Río Bravo o cerca de los océanos Pacífico y Atlántico”, detalló El País.

Trump firmó un decreto para la construcción de un muro entre EU y México como parte de su política contra la migración. El mandatario detalló en un principio que ese proyecto se financiará con el presupuesto estatal procedente de los impuestos de los ciudadanos estadunidenses, pero, posteriormente, México rembolsará "el 100 por ciento" del gasto.

TRUMP, REPROBADO EN MATEMÁTICAS

En febrero de 2016, el entonces aspirante a la Casa Blanca concedió una entrevista a la cadena de televisión MSNBC, en la que abordó el costo del muro.

El muro cuesta probablemente 8,000 millones de dólares, que es una pequeña fracción de lo que probablemente perdamos con México… Hacemos tantas cosas por México y perdemos una fortuna en comerciar con México", dijo.

Tenemos como 2,000 millas –3,200 kilómetros– de frontera, es larga, pero no es como las 13,000 –21,000 kilómetros– de China –en referencia a la Gran Muralla–. De esas 2,000 millas, no necesitamos construir 2,000, necesitamos 1,000 (1,600 kilómetros), porque tenemos barreras naturales, etcétera. Es un cálculo muy simple", subrayó.

Pero…

¿Cuánto costaría realmente el muro?

Casi un tercio de la frontera –1,050 de los 3,200 kilómetros de extensión–, ya tiene algún tipo de reja que impide el paso de personas o vehículos; pero, la construcción de apenas unos 660 kilómetros de barrera costaría unos 11 mil 400 millones de dólares, de acuerdo con un estudio elaborado por el instituto Washington Office on Latin America (WOLA), que retomó Prensa Libre.

Ocho mil mdd, 11 mil mdd, incluso, hay quienes afirman que alcanzaría los 40 mil mdd… Miles de millones de dólares. Pero nadie sabe exactamente cuantos miles.

No cabe duda, a Trump no se le dan los números…

En el artículo titulado "La mala matemática apoya el muro fronterizo de Trump", un equipo del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) estimó el año pasado que 1,600 kilómetros de concreto y acero costarían entre 27 mil mdd y 40 mil mdd.

¿Y EL DINERO PARA EL MURO?

Para financiar su construcción, el gobierno de Trump adelantó que gravará con una tasa de 20% a los productos importados de México.

Haciendo eso, prevemos recaudar unos 10,000 millones de dólares por año y gracias a ese mecanismo el muro se pagará fácilmente", dijo este jueves el vocero de la Casa Blanca, Sean Spicer.

Manuel Herrera, presidente de la Confederación Cámaras Industriales de México, consideró que un impuesto a las importaciones es una "noticia muy grave, verdaderamente preocupante y aberrante, no nada más para México sino para las empresas estadunidenses y un mensaje muy negativo para el mundo".