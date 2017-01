Trump ya reculó porque somos chiquitos pero picosos: Fox

CIUDAD DE MÉXICO.

Vicente Fox Quesada, ex presidente de México, advirtió a la ciudadanía que el mandatario de Estados Unidos, Donald John Trump, ‘reculó’ para con la presidencia de México, así como con su ciudadanía, ya que ‘somos chiquitos pero picosos, nada nos vence, y representa la mejor oportunidad que se nos ha presentado en años para mostrar nuestro patriotismo’.

En entrevista telefónica con Pascal Beltrán del Río para Grupo Imagen.

Los últimos tuits de Donald Trump muestran que ‘ya reculó, nos da el triunfo. Ya le caló, y creo que cuando das en el primer clavo, ablandas y toca ir encima de él, ¡vámonos!’ con todo. ‘Ese hombre no puede ser presidente de esa gran nación: todos se le enfrentan, incluso en su país y los de propio partido. El presidente Peña tiene que hacer una nueva declaración’.

Una nueva declaración a nivel nacional. Es momento de ser patriotas, de fajarse los pantalones y mostrar la ciudadanía. Yo no sé cómo este cuate va a la iglesia: es un mustio, un mercader de la iglesia que corrió Jesús. Yo, desde el principio, vi en sus genes lo que hoy vemos en la realidad. No dejemos que siga ganando terreno” en materia bilateral.

El ex jefe del Ejecutivo Nacional dijo que no llegará muy lejos, puesto que ‘su partido es contrario a él; sólo lo siguen sus lacayos, como el secretario de prensa, que sólo hace el ridículo ante la cámara. Ya ganamos el primer round, y no aflojemos, no dejemos que nos gane en otro tema. Los latinoamericanos estuvieron en manos de personajes como este:

Fidel Castro (Cuba), Hugo Chávez y Nicolás Maduro (Venezuela), los Kirchner (Argentina) y muchos más. Nosotros, los latinoamericanos, ya sabemos cómo identificar a ese tipo de personas, lo vemos en su ‘DNA’. En varias ocasiones dije: «despierta ciudadano americano»; lo sabemos porque ya hemos padecido demasiado. Trump tiene un complejo brutal”.

Como ‘dijo el Dalái lama: «El mundo pertenece a la humanidad; las naciones pertenecen a los ciudadanos; y sus ciudadanos son los que conducen la democracia y la libertad en dichas naciones’. ¡Mexicanos, envolvamos, a mucho orgullo en la bandera nacional! ¡Chiquitos pero picosos! A nosotros nos mueven los valores, el trabajo, la transparencia: eso somos.

Finalmente: ‘la manera en que debemos manifestarnos es a través de tuits, cartas, telefonazos, amor y respaldo para nuestros connacionales en Estados Unidos. Yo lo hago y se esparcen. Dejemos a un lado a (AMLO), que quiere enfrentar a la nación: es otro Trump ese cuate. Sí, hay problemas en México, pero los vamos a resolver.

