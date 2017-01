Relación México-EU, el primer reto presidencial de Trump: experto

CIUDAD DE MÉXICO.

Gabriel Guerra, experto internacionalista, dijo que la actual situación entre México y Estados Unidos representa el primer gran reto de Donald Trump: ‘piensa que liderar un país es como manejara una empresa’ o consorcio, pero el mandatario de la Unión Americana ‘carece de conocimientos’ básicos en materia de política internacional.

En entrevista telefónica con Francisco Zea para Grupo Imagen.

Dijo que ‘lo que parecía que marchaba con dificultades, se volcó en algo muy complicado: tiene un problema serio de la realidad. Más que meternos a análisis psicológicos, ha sido una conducta que a lo largo de la vida le ha funcionado bien. El padre de Trump era un hombre de negocios del mismo tipo. No tiene empacho en hacer estas cosas’.

Además, tiene fama de no pagar siempre sus cuentas. Lo hizo con empresarios. Piensa que las relaciones internacionales son iguales al mundo empresarial. Nada más tiene un vecino inmediato en el sur, no tiene dos: no tiene otro país equivalente, y lo ignora. No se ha dado cuenta de que en las relaciones internacionales hay algo que se llama orgullo y dignidad”.