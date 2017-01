No a negociaciones de rodillas con Estados Unidos: Silvano Aureoles

MORELIA, MICHOACÁN

El gobierno mexicano debe oponerse por completo a la construcción de un muro fronterizo entre México y Estados Unidos, sostuvo el gobernador Silvano Aureoles Conejo en el marco de la inauguración del Foro Internacional "Michoacán Gobernanza y Desarrollo Democrático".

Afirmó que ante ese desafío la administración del presidente Enrique Peña Nieto debe hacer uso de todas las herramientas jurídicas, políticas, ambientales, sociales, culturales y regionales para detener su materialización.

Aureoles Conejo también señaló que, como la mayoría de los mexicanos, está convencido que fue correcta la decisión del Presidente Peña Nieto para no asistir al encuentro que estaba programado con su homólogo Donald Trump el próximo 31 de enero.

No debe exponerse a una nueva emboscada, a una humillación a nuestra Nación. No a las ofensas, no a reuniones condicionadas, no a las amenazas y no a negociaciones a rodillas", expresó.