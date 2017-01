Celebra Manlio Fabio Beltrones la cancelación de la reunión Peña-Trump

CIUDAD DE MÉXICO.

“Saludo y celebro la decisión del Presidente” Enrique Peña Nieto “de cancelar su visita a Washington. En política se puede negociar todo, menos la dignidad”, fue el mensaje que dirigió Manlio Fabio Beltrones Rivera, político y exgobernador de Sonora por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) después de anunciado el fallo del mandatario mexicano.

Saludo y celebro la decisión del Presidente @EPN de cancelar su visita a Washington. En política se puede negociar todo, menos la dignidad. — Manlio F. Beltrones (@MFBeltrones) 26 de enero de 2017

Este jueves por la mañana, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, indicó a través de cuenta de Twitter, @realDonaldTrump, que, si Peña Nieto no pagaría por la construcción del muro fronterizo, era mejor no presentarse en la Casa Blanca; ante esto, su homólogo mexicano ha decidido no asistir a la junta que se celebraría el último día del corriente mes.

Esta mañana hemos informado a la Casa Blanca que no asistiré a la reunión de trabajo programada para el próximo martes con el @POTUS. — Enrique Peña Nieto (@EPN) 26 de enero de 2017

