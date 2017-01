Legisladores llaman a cerrar filas con Peña Nieto

CIUDAD DE MÉXICO.

Los presidentes de la Cámara de Senadores y Diputados expusieron que es momento de dejar las cosas en claro y no aceptar chantajes ante la situación que se plantea con la nueva administración de Estados Unidos.

Durante la Inauguración del Foro “Persona Digital”, en el marco del Día Internacional de Protección de Datos Personales 2017, Javier Bolaños, presidente de la Cámara baja, enfatizó que son momentos de unidad.

No es momento de titubeos, no es momento de ceder a ninguna presión y por supuesto, no es momento de ceder ante ningún chantaje; más bien, es momento de mostrar con fortaleza y dignidad posiciones claras y metas concretas", puntualizó.