Nosotros y no Trump debemos cambiar de estrategia: Gabriela Cuevas

CIUDAD DE MÉXICO.

Gabriela Cuevas Barrón, senadora panista y también presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores, manifestó que ‘los que estamos mal somos nosotros, porque creemos que’ el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, va a cambiar, ‘¡y no! Los que deben cambiar su estrategia’ de relación ‘son los mexicanos: a él no le conviene’ modificar su protocolo.

En entrevista telefónica con Pascal Beltrán del Río para Grupo Imagen.

La legisladora dijo que ‘hay que reconocer el trabajo que se ha realizado desde la cancillería mexicana —Luis Videgaray Caso, secretario de Relaciones Exteriores (SER) y de Ildefonso Guajardo Villareal, secretario de Economía (SE)—, en conjunto con el Gobierno, con la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) y el Senado de la República’.

Subrayó que ‘35 millones son los mexicanos y mexicoamericanos que radican (en la nación de las Barras y las Estrellas), sin contar las remesas que envían para sus familias’. Por su parte, ‘Donald Trump sigue mandando tuitazos y cree hace diplomacia, pero el presidente y todos hemos manifestado que México no pondrá ni un solo peso para la construcción del muro’.

No sé si tenga sentido que la cancillería siga en (EU), porque a Trump no le interesa la interlocución con México o con otro país. Ha sido consistente: estará empeñado en el muro, no ha cedido en sus declaraciones y no hay mucho de qué hablar, porque él está enfrascado en el pago; no sé de qué sirve. Aunque no lo quiera reconocer, México les es fundamental”.