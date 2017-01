Peña no debería ir con Trump; Conago respetará su decisión: Graco

CIUDAD DE MÉXICO.

Graco Luis Ramírez Garrido Abreu, gobernador de Morelos y presidente de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) dijo que el presidente de México, Enrique Peña Nieto, no debería reunirse con el mandatario estadunidense, Donald Trump: ‘pero es una opinión personal y no representa las ideas de la Comisión’ que preside.

En entrevista telefónica con Pascal Beltrán del Río para Grupo Imagen.

Es ‘lo que, de alguna manera, pensamos: Trump es un tirano, populista que tiene una gran irresponsabilidad’ internacional; ‘generará crisis con México y, sobre todo, con su país. No podemos perder la dignidad. Todo lo dice con una intolerancia absoluta. Dice que, si no va a pagar, no vaya… ¡pues que no vaya!, entonces. Hay que mantenernos firmes.

Trump planta una situación unilateral. La otra parte de la suspensión de la visita es una decisión que está en manos del presidente y lo respaldaremos si así fuere. Espero que después de la declaración de Trump tengamos claro que llegó el momento de cerrar filas: unidad y dignidad. De lo contrario, estaríamos en una situación difícil y compleja”.

Y ‘hay que enfrentar las cosas unidos y no divididos. Con respecto al (TLCN): si el señor Trump suspende el tratado, te digo que no encontrará el consenso, ni siquiera con republicanos; empresarios y productores que tienen una relación económica con México actuarían de inmediato. Lo que tiene que hacer ese hombre es mejorar su economía’.

Pero no puede estar checando en México lo que ha sido problema de él y no de nosotros. Si Trump suspende el tratado, también generaría la pérdida de ocho millones de empleos en (EU): es el problema con la ignorancia y el populismo; dice discursos en blanco y negro. Por ejemplo, diré lo siguiente”.

Muchos ‘presidentes quisieron convencer a la buena a Adolf Hitler, y se quedó solo un estadista, Winston Churchill: «a ese tipo de personas hay que tratarlas con mucha firmeza». El tipo tiene razón, históricamente hablando. Trump no tiene remedio: es un transgresor, tirano y hay que actuar con FIRMEZA’.

