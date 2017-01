Peña consulta con la Conago y el Senado cita con Trump

CIUDAD DE MÉXICO.

Carlos Manuel Sada Solana, subsecretario para América del Norte de la Cancillería, indicó esta mañana que el presidente de México, Enrique Peña Nieto, consulta con la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) y el Senado de la República la tentativa visita que realiza con el mandatario estadunidense, Donald Trump.

En entrevista telefónica con Pascal Beltrán del Río para Grupo Imagen.

Mientras el jefe del Ejecutivo Nacional realiza su consenso con los servidores públicos, el presidente de la Unión Americana tuiteó a través de su cuenta oficial, @realDonaldTrump: ‘Estados Unidos tiene un déficit comercial de 60 billones de dólares con México. Ha sido un acuerdo unilateral desde el inicio del TLCAN con un número masivo...’:

Sada Solana confía en que la decisión tomada por el primer mandatario mexicano será la mejor, después de analizar concienzudamente la coyuntura: ‘Luis Videgaray Caso, secretario de Relaciones Exteriores (SER) e Ildefonso Guajardo Villarreal, secretario de Economía (SE), rinden un informe puntual con el presidente Peña Nieto’.

Hay temas que no se pueden dejar de lado; por ejemplo: ‘el 20 o 25 por ciento de los migrantes que trata de cruzar la frontera son mexicanos, el resto vienen de otros países. Pongamos en perspectiva los números reales. Los mexicanos se regresan y hay que cuidar que no haya abusos, se les defenderá.

Pero hay algo claro: ‘México no pagará por el muro’.

The U.S. has a 60 billion dollar trade deficit with Mexico. It has been a one-sided deal from the beginning of NAFTA with massive numbers...

of jobs and companies lost. If Mexico is unwilling to pay for the badly needed wall, then it would be better to cancel the upcoming meeting.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 26 de enero de 2017