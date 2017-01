Con la detención de Medina se logrará rescatar a NL de la quiebra

CIUDAD DE MÉXICO.

La decisión de que un juez dictara prisión preventiva contra el exgobernador de Nuevo León, Rodrigo Medina de la Cruz, fue para evitar que el ex mandatario evada la justicia, dijo el diputado federal por el PRD, Waldo Fernández.

En entrevista radiofónica, el legislador dijo que la detención del político es un esfuerzo que ha hecho el gobierno del estado.

Hay que destacar que el gobierno local es quien ha logrado la detención de Rodrigo Medina”, dijo.

La madrugada de este jueves, el ex gobernador Medina de la Cruz fue internado en el Penal del Topo Chico, como medida cautelar, tras ser vinculado a proceso por los delitos de peculado y daño patrimonial.

Sobre eso, su abogado defensor, Alonso Aguilar Zínser, dijo que el juez violó la suspensión de amparo con la que contaba para impedir medidas cautelares "en forma infundada y cuestionable", por lo que denunciarán el caso ante el juzgado Quinto de Distrito.

En respuesta, Waldo Fernández afirmó que es muy difícil que un juez local viole un amparo, “pero confiemos en que no haya sorpresas”.

Previamente, la Fiscalía argumentó que la suspensión presentada por el ex mandatario sólo era para efectos de que no fuera detenido para ser llevado a las citas de la audiencia y no para la implementación de medidas cautelares derivadas de la vinculación a proceso que determinó el juzgador.

Waldo Fernández agregó que, con la detención de Medina, se comienzan a sentar las bases para recuperar los recursos del estado porque Nuevo León está quebrado.

