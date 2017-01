Movimiento Ciudadano no competirá en elección en Edomex y Coahuila

CIUDAD DE MÉXICO.

El dirigente nacional de Movimiento Ciudadano (MC), Dante Delgado, confirmó que no participarán en las elecciones del Estado de México y Coahuila.

Tras la inauguración de las mesas de diálogo “Proyecto Ciudadano Para México”, el líder partidista detalló en entrevista que no hay candidato en la entidad mexiquense y en la que están trabajando es en Nayarit y Veracruz.

No se trata de participar sin candidato competitivo, no se trata de aparecer en la boleta sin candidato. Lo que vas a llevar una propuesta de gobierno con alguien que la haga viable", dijo.

Delgado Rannauro mencionó que el no ir a la elección no dependió de que Alejandro Encinas no haya acerado la candidatura.