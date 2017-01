Hallan más de 47 mil pruebas falsas de VIH

CIUDAD DE MÉXICO.

El secretario de Salud, José Narro Robles, reveló a senadores del Partido Verde que encontró 47 mil pruebas de VIH sin registro sanitario y 11 toneladas de medicamentos caducados en el sistema de salud de Veracruz, y aclaró que hasta el momento no han encontrado un solo caso de menores de edad que hayan recibido un tratamiento falso de quimioterapia o que hayan muerto por eso.

“Hay una brigada de cerca de 12 profesionales de Cofepris y de la subsecretaría de Desarrollo de la Secretaría de Salud (Ssa) que está trabajando en la ciudad de Xalapa, y hemos encontrado algunas deficiencias, sin duda alguna, pero todavía no podemos pronunciarnos en el sentido final, porque no hemos concluido los estudios.

“Algunos tendrán que prolongarse, por ejemplo, la búsqueda de casos que fueron atendidos ahí, pero hasta ahorita tampoco ha surgido alguna evidencia contundente al respecto, salvo que hemos encontrado desorden en el sistema de almacenamiento.

“Cerca de 11 toneladas de medicamentos que han caducado, una cantidad muy importante de cerca de 47 mil pruebas de VIH que no sabemos todavía si fueron utilizadas o cuántas de ellas fueron utilizadas para detectar, que no cuentan con el registro sanitario, esto es, que no debieron haber sido adquiridas, vamos a proceder en cuanto terminemos. Y por supuesto que presentaremos las denuncias correspondientes”, dijo.