EPN contará con apoyo de todo el pueblo en diálogo con Trump: AMLO

OCUILAN, ESTADO DE MÉXICO

El presidente Enrique Peña Nieto cuenta con el respaldo de todos los mexicanos en el diálogo que sostendrá con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, afirmó el dirigente nacional de Morena, Andrés Manuel López Obrador, de gira por el municipio de Ocuilan, el Estado de México, donde sostuvo un encuentro con simpatizantes de la precandidata de su partido al gobierno de esa entidad, Delfina Gómez.

El político tabasqueño celebró que el titular del ejecutivo federal haya tomado la iniciativa para sostener un encuentro con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, el próximo 31 de este mes, al tiempo que compartió la expectativa de que resulte un diálogo sustantivo y no solo para tomarse la foto y además haya plena transparencia en sus resultados, “y mucho menos un acuerdo en donde se hagan arreglos en lo oscurito, queremos diálogo público, de cara a los mexicanos”.

Respecto del encuentro de trabajo que previamente sostendrán el canciller Luis Videgaray Caso; el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo y el jefe de la Oficina de la Presidencia, Frank Guzmán, con asesores del presidente Trump, el secretario de Seguridad Interna y el consejero nacional de comercio del vecino país del norte; López Obrador celebró que de esta manera se esté corrigiendo la ruta de las relaciones bilaterales, para frenar la serie de amenazas e incertidumbre que se ha venido generando en torno a nuestros connacionales y el empresariado mexicano.

En otro orden de ideas, el dirigente de Morena, auguró el triunfo de la maestra Delfina Gómez Álvarez, precandidata de su partido al gobierno del Estado de México, pues además de las divisiones internas en unas fuerzas políticas y la mala imagen de otros, la gestión de la maestra al frente del gobierno municipal de Texcoco y su buen desempeño en el Congreso federal, abonarán a su victoria.

Entonces Morena tiene muy buena fama en el Estado de México y en todo el país, tiene autoridad moral, además se ha actuado de manera consecuente, los legisladores de Morena y de manera particular la maestra Delfina, diputada federal, no votaron por el gasolinazo, son los únicos que no votaron por la aprobación de la Ley de Ingresos el año pasado y esto pues, les da a los legisladores y a Morena mucha autoridad moral, entonces hay condiciones en el Estado de México para ganar la gubernatura”, subrayó.