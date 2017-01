Sectur, a la caza de nuevos turistas para México

CIUDAD DE MÉXICO.

Enrique Octavio de la Madrid Cordero, secretario de Turismo (Sectur), dijo que el gobierno del país acelerará protocolos de seguridad para no ahuyentar al turismo extranjero, así como impulsar el doméstico, de manera ‘eficaz y, sobre todo, discreta’, tras el tiroteo registrado en Playa del Carmen, Cancún: ‘la ventana turística de México hacia el mundo’.

En entrevista telefónica con Pascal Beltrán de Río para Grupo Imagen.

El funcionario dijo que las ganancias que genera el turismo en la nación ha roto marcas históricas durante los últimos años, de manera consecutiva: ‘hasta ahora no tenemos indicios de que el turismo esté disminuyendo, pero eso no significa que la Secretaría de Turismo no esté al tanto; el año pasado aumentaron las visitas, aunque ya teníamos’ la fama un tanto dañada.

Lo que haremos en la (Sectur) es empoderar la diversificación de los destinos nacionales y de las exportaciones (de todo tipo de bienes y servicios). Existen muchos campos de oportunidad, los cuales ya estamos analizando para no perder sus visitas y las divisas que generan las mismas. Tenemos que acelerar nuestro trabajo para depender menos de (EU)”.

‘Por ejemplo, en fechas cercanas se ampliará’ el turismo de recreación y el comercial de ‘México con países de Asia, como China (El Gigante Asiático), Corea del Sur y Japón’. De dichos países nos visitan, anualmente, alrededor de 200 mil pasajeros que permanecen un promedio de 12 días, con el respectivo derrocho de dinero que esto implica’.

Hay nuevas líneas aéreas que están ampliando sus rutas. Otros visitantes a los que no les debemos quitar el ojo de encima son los (argentinos, los alemanes y los británicos. Por otra parte), estuve anoche con Carlos Manuel Joaquín González, gobernador de Quintana Roo. Hablamos de temas de la agenda pendiente y, claro, del tiroteo en Playa del Carmen”.

‘Tocamos las hipótesis del hecho y sobre cómo fortalecer el estado de derecho. Y quiero aclarar que esto es un tema de todos, no sólo del gobierno. Tenemos que cuidar nuestros destinos turísticos y no debemos propiciar actitudes violentas. Además, necesitamos a un sector empresario turístico comprometido con la seguridad de los destinos.

Quintana Roo es la ventana de México al mundo; casi el 50 por ciento de turistas entran por ahí. Impulsaremos el turismo de manera eficaz y discreta para no ahuyentar a los turistas, tanto nacionales como extranjeros”, finalizó.

