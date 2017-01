Mejor esperar que renegociar TLC con Trump: Excanciller Derbez

CIUDAD DE MÉXICO

El presidente Enrique Peña Nieto no debe renegociar el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, y en todo caso esperar a que Donald Trump reniegue del acuerdo, para que intervenga la Organización Mundial de Comercio (OMC), lo que tendría un costo económico inferior para México, consideró Luis Ernesto Derbez.

Durante el Foro “Donald Trump Presidente: el día después", en el Senado de la República, el excanciller explicó que de esta forma se fijarían nuevas normas de la OMC para las importaciones, con aranceles de dos a tres por ciento, que podrían ser combatidas con incentivos fiscales.

Detalló que en caso de que el presidente de Estados Unidos decidiera salirse de la OMC, ya no sería una disputa sólo con nuestro país sino con China, Japón y la Unión Europea, y "ese pleito es mucho mejor para nosotros, que uno a uno".

Si te dicen que quieren renunciar al tratado, pues que lo renieguen, pero que lo haga él, por qué, porque hay un principio aquí importante, y el principio es: no soy yo el que estoy renegando de mis obligaciones, eres tú, tú eres el que está dejando en claro que no eres confiable, no yo, y esto es fundamental para el futuro de México, para el planteamiento con otros países a los cuales les digamos yo soy un socio confiable, el que no es confiable es Estados Unidos", destacó.